    首頁　>　生活

    殘忍影片曝光！瞎妹將10隻小倉鼠丟馬桶沖掉還炫耀 網氣炸

    女子近日在IG限時動態分享自己將10隻活生生的小倉鼠丟進馬桶沖掉。（圖翻攝自Threads）

    2025/09/01 00:39

    陳定瑜／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一名女子近日在Instagram限時動態分享自己將10隻活生生的小倉鼠丟進馬桶沖掉的殘忍影片，被人轉發到Threads上後引爆眾怒！

    網友在Threads分享一段女子IG限動的螢幕錄影畫面，可以看到該名女子將10隻活蹦亂跳的小倉鼠，分批次丟馬桶沖掉，可以看到可憐的倉鼠掉到水中時痛苦掙扎，最終抵不住強力水流，直接被沖走。

    轉貼限動的網友氣憤表示，她本身是名愛鼠人士，看到這些限動後非常心痛，已經通報動保協會處理，目前已知該名女子是泰國人，在台中工作，據悉是八大從業者。目前該名女子的IG似乎已關版，但其Tiktok帳號已被鄉民翻出。

    數萬名網友看到如此殘忍的影片炸鍋，「真的是垃圾一個」、「這種人真的會遭報應，看了心好痛」、「看到這個真的會氣瘋，我養的鼠死了我雖然沒有哭，但時不時也會翻影片出來回憶，倉鼠這麼可愛，腦袋小小的只會睡跟吃而已，憑什麼被人任意玩弄啊」、「有養倉鼠的真的看不下去」、「被沖下去的瞬間小鼠看起來都好害怕，有夠可惡的」、「怎麼不把自己沖馬桶？」

