軍人節優惠開跑！9/1-9/7國道服務區指定櫃位、台鐵便當9折

2025/08/31 23:03

〔記者林志怡／台北報導〕93軍人節即將到來，交通部長陳世凱號召局署機關、民間業者推出系列軍人節專屬優惠活動，涵蓋航空、鐵/公路等範圍，即起至7日，出示有效之中華民國軍人身分證可於國道服務區指定櫃位、台鐵直營便當門市享9折優惠，高鐵至本月4日也提供軍人免費暖心熱飲；另軍人節當天，軍人搭乘華航（含華信）、長榮（含立榮）及星宇國際線，有機會升等商務艙。

針對93軍人節，交通部推出敬軍措施，祭出各項優惠，其中9月1日至7日，中壢、湖口、古坑國道服務區「國道物產館」享9折優惠；關西、西湖、南投、西螺國道服務區「新東陽超商」商品享9折優惠；泰安、清水、仁德、東山、關廟、石碇、蘇澳、新營國道服務區，指定櫃位享9折優惠。

航空方面，原有的「現役軍人優先登機」禮遇，將進一步擴大至隨行1位持軍人眷屬身分證的眷屬。同時，在9月3日當天，軍人搭乘國際線，包含華航（含華信）、長榮（含立榮）及星宇，有機會升等商務艙。

此外，9月1日至4日，搭乘高鐵列車主動出示有效之中華民國軍人身分證，即可免費獲得推車販售服務所提供的暖心熱飲一杯，可任選咖啡或紅茶（若當班車次數量不足，則以其他飲品替代）。

台鐵也提供限定優惠措施，9月1日至7日，凡現役軍人本人至台鐵公司直營便當門市（不含民營販售台及列車上）購買任1款台鐵便當，出示有效「中華民國軍人身分證」即享台鐵便當9折及免費飲品1瓶。

交通部指出，國軍是守護國家安全最堅強的後盾，更肩負第一線保家衛國的重責大任，在這個屬於軍人的特殊節日，交通部及各局署單位、民眾向國軍表達最誠摯的敬意與感謝。

