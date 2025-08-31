本週多午後雷雨 劇烈降雨熱區一圖看懂

2025/08/31 22:59

9/1各地呈高溫炎熱的典型夏季天氣，提醒民眾做好防曬工作。（記者塗建榮攝）

未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

〔即時新聞／綜合報導〕今天（8/31）各地大多為多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，預計明天（9/1）的天氣型態和今天類似，各地呈高溫炎熱的典型夏季天氣，提醒民眾做好防曬工作，記得多補充水分。

根據中央氣象署預報資訊，週一基隆北海岸、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後西半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，南部地區及中部山區有局部大雨發生的機率，晚間西半部地區亦有零星短暫陣雨。溫度方面，各地高溫普遍為32至34度。

紫外線部分，明日中午前後偏強，雲林、嘉義縣市、台東、花蓮、金門、澎湖為過量級，其他地區為高量級。空品方面，據環境部空品預報資訊，明天環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升，宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

另外，氣象署今表示，未來1週都會是高溫炎熱並有午後雷陣雨的天氣型態。目前台灣東側有太平洋高壓，這一週將稍稍減弱且逐漸東退，南海至菲律賓東方海面將轉為適合低壓發展的環境，週三（9/3）、週四（9/4）將有低壓往北移動至琉球群島或日本。

