怪異！潮州中山公園當自家 5台車開進園還擺香爐拜拜 居民傻眼

潮州中山公園今天驚現不明人士開車進入還插香拜拜，引來居民側目。（民眾提供）

2025/08/31 22:29

〔記者陳彥廷／屏東報導〕現在是民俗「鬼月」，不少家戶、團體都會進行普度，但有不明團體將公園濫用做為疑似祭祀場所。屏東潮州中山公園今天遭民眾目擊，有多輛車駛入公園，且在大樹下擺香爐插香拜拜，離譜行為引來居民側目。鎮公所強調，公園禁車輛駛入，更不該是不明團體不請自來做為普度的場合，將依規定查處開罰。

農曆七月有普度習俗，理應全程在「見光」處，因此一般民眾或機構選在自有建物外擺桌，但這群約20人左右，卻被直擊上午在公園大樹下插香拜拜，還帶來野餐墊、野餐桌及摺疊椅，將公園當作自家庭園，接著就在樹下納涼，行徑在中山公園前所未見，在農曆七月時更顯詭異，引來鎮民側目。

此外，這群人不僅將公園當作自家場所，疑似為求方便，竟將多達5台車直接開進公園停放，明顯違規，且公園大門的車擋還遭拔起，疑似就是這批人所為，不請自來又違規擅入，還移動公家擺設，旁若無人的行徑引來居民議論紛紛：「到底是什麼教派？」「鬼月到沒有廟的榕樹下插香拜拜是要嚇死誰？」

對此，潮州鎮公所表示，中山公園除經同意外，禁車輛駛入，平時也會在主要出入口放置車擋，當天有人刻意為之，且重點是公園內依規不會提供未經同意的團體做為普度祭祀場合，就是單純供公眾休閒遊憩，且因公園易燃枯木雜枝多，要是香灰或紙錢飄散，恐引起火災，那群人對著樹拜拜已然違規，加上公所車擋裝置被刻意移除，將依規查處舉發。

約20人被直擊上午在公園大樹下插香拜拜，還帶來野餐墊、野餐桌及摺疊椅，將公園當作自家庭園。（民眾提供）

