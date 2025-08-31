為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    嘉義縣首座全民運動館 延至10月試營運

    水上鄉全民運動館。（記者林宜樟攝）

    水上鄉全民運動館。（記者林宜樟攝）

    2025/08/31 22:15

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣政府獲中央前瞻基礎建設計畫補助，加上自籌款，投入1億8749萬元興建水上鄉全民運動館，是嘉縣首座全民運動館，採ROT模式（修建—營運—移轉）招標委外營運，營運廠商為堤姆股份有限公司，原預計8月底開館試營運，因建物仍在申辦使用執照，也將再進行空間裝修及設備測試，試營運時間規劃延至10月上旬。

    水上鄉全民運動館位於柳林國小旁，為二層樓建物，總樓地板面積達3114平方公尺，館內設置有多功能活動教室、瑜珈韻律教室、健身房、飛輪教室、綜合教室、全齡體適能訓練場及綜合球場等空間，可滿足多元使用需求，部分教室設置活動式輕隔間，可彈性調整空間配置，還有商業餐飲區、販賣區等。

    水上鄉全民運動館工程5月竣工後，原預計8月底試營運，鄉親頗為期待，但最近仍未見即將開幕跡象；水上鄉長林緗亭說，現代化、多功能的水上鄉全民運動館將可大幅提升鄉親的運動品質，希望能盡快開幕營運。

    縣府教育處表示，8月上旬完成工程驗收，正申辦建物使用執照，後續將點交予營運廠商，進行空間裝修及相關設施設備安裝測試；因場館營運涉及安全、課程規劃、人力安排、服務品質與效能，需有充裕時間完善準備工作，提供民眾安全、優質的運動環境。

    縣府教育處說，使用水上鄉全民運動館場館設施採收費方式，如體適能中心單次使用、羽球場尖離峰時段場租等，還有韻律課程等，體適能中心部分每天會有公益時段提供65歲以上長者免費使用，未來也會推出優惠活動回饋鄉親。

