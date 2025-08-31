為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    睜大眼睛！彰化最新槽化線罰單地雷在「這裡」

    彰化市最新罰單地雷就在中華西路，槽化線無論大小，跨越就是可以開罰。（記者劉曉欣攝）

    彰化市最新罰單地雷就在中華西路，槽化線無論大小，跨越就是可以開罰。（記者劉曉欣攝）

    2025/08/31 22:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕槽化線無論大小，跨越的代價很可能就要吃上罰單！彰化市近年來新劃設標線，都會在交通流量大的道路，劃設槽化線，功效等同是平面版的安全島，除了台1線以外，最新罰單地雷則是彰化交流道周邊道路，就算車流量再大，千萬都不能跨越。

    有民眾指出，有收到被檢舉的罰單，就是自小客車行經要從中華西路進入市區，彰化交流道路段每到上下班尖峰時間，道路就會大打結，尤其是中華西路、中央路橋路口，以及中華西路、金馬路、中華陸橋、曉陽地下道路口，整個中華西路就像是個大停車場。

    有民眾表示，雖然天天路過，卻沒有發現中華西路上的槽化線，等收到檢舉罰單，才赫然發現在右轉車道與直行車道之間，確實有塊小小面積的槽化線，被依道路管理處罰條例，不遵守道路交通標線的指示，開罰900元，想到900元就飛了，實在令人心痛。

    警方強調，槽化線是平面版的安全島，不能跨越與停車，無論是槽化線所劃設面積是大或是小，通通都是不能跨越或是停車，跨越可罰900元至1800元；如果是在槽化線停車，可罰600元以上，1200元以下罰鍰。如果是看起來沒有「劃好劃滿」的白實線，這也是道路邊線，汽機車駛出路面邊線，也是可以開罰，可處600元以上1800元以下罰鍰。

    民眾行駛在彰化市中華西路，跨越槽化線，遭民眾檢舉後由警方開單。（民眾提供）

    民眾行駛在彰化市中華西路，跨越槽化線，遭民眾檢舉後由警方開單。（民眾提供）

