    首頁　>　生活

    房仲超度蟲蟲業績長紅！清水岩寺「特殊超度」故事多

    彰化社頭清水岩寺每年農曆七月辦理「梁皇寶懺超度消災法會」。（記者陳冠備攝）

    彰化社頭清水岩寺每年農曆七月辦理「梁皇寶懺超度消災法會」。（記者陳冠備攝）

    2025/08/31 21:46

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣社頭鄉清水岩寺中元普度法會，今（31日）起至9月4日舉行。今年報名人數突破1萬4000人、創歷年新高，除傳統超度祖先外，也出現許多特殊案例，其中有房仲業者超度預售屋被殺昆蟲、農民超度田間蚯蚓，甚至還有信眾超度被鐵捲門壓死的螞蟻，各種超度對象無奇不有。

    清水岩寺管委會總幹事陳慶福表示，今年普度對象約9成登記為歷代先祖、往生父母與親人，以及地基主、冤親債主和嬰靈，另有近1成屬於「特殊超度」，包括替過世的狗、貓等寵物祈福，有農民會替病死的牛、羊、雞等牲畜超度，還有人連續10年超度「耕種的農田所有蜎飛蠕動」動物，有趣的是，該農民不僅稻作年年豐收，比賽還獲得多項大獎。

    近年最特別的是，有房仲業者組團超度建案中「誤傷誤殺的昆蟲」，詢問原因，原來是房仲業務帶客戶看房子前會先打掃噴藥清潔，去年超度昆蟲後都能順利成交、業績變超好，因此今年特地結伴前來登記，祈求業績長紅。

    還有一名燒烤業者連日夢見成群家禽家畜，某日驚醒後滑開手機，竟出現清水岩寺普度法會訊息，於是前來登記，至今仍令他覺得奇妙。

    陳慶福坦言，有些事難以科學論斷，不管超度對象為何，現代人對中元普度不再侷限於傳統形式，對生命尊重的觀念已日益提升，求得心安也是一種心理療癒的方式。

    以上為民俗說法 僅供參考

    彰化清水岩寺舉辦中元普度法會，有房仲業者組團超度建案中「誤傷誤殺的昆蟲」 。（記者陳冠備攝）

    彰化清水岩寺舉辦中元普度法會，有房仲業者組團超度建案中「誤傷誤殺的昆蟲」 。（記者陳冠備攝）

    彰化縣清水岩寺每年農曆七月辦理超度消災法會，今年報名人數突破1萬4000人，創歷年新高。（記者陳冠備攝）

    彰化縣清水岩寺每年農曆七月辦理超度消災法會，今年報名人數突破1萬4000人，創歷年新高。（記者陳冠備攝）

