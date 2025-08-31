因應竹科外溢效應 國3增設竹東交流道年底提報中央

新竹縣政府交通旅遊處昨在竹東鎮二重社區，召開國三增設竹東（二重）交流道工程可行性研究地方說明會。（記者廖雪茹攝）

2025/08/31 21:28

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹東鎮因竹科外溢效應，交通需求大增，縣府研擬在國道三號竹林交流道與寶山交流道之間增設竹東（二重）交流道，藉由分散車流來提升交通順暢；縣府交通旅遊處表示，經可行性研究研擬採行方案二，以複合型式連接外環道路，無號誌化路口設計，概估總經費約36億元，計畫預計今年底提報中央，待明年核定，2030年由高公局開工，目標2032年底完工。

交旅處今天在竹東鎮二重社區召開國3增設竹東（二重）交流道工程可行性研究地方說明會，由交旅處長陳盈州主持，地方人士踴躍發言；與會的竹東鎮長郭遠彰、議員及鎮民代表和地方鄉親說，希望期盼了10多年的二重交流道早日興建，紓解塞車，並能串接台68線、台3線等周邊生活圈要道，以擴大服務範圍。立委林思銘團隊發言承諾，後續將在國會協助爭取連結台68線快速道路。此研究提出2個交流道改善方案，與會人士多支持方案二，議員林昭錡則力推方案一。

請繼續往下閱讀...

交旅處指出，依交流道間距至少應大於2公里的規定，增設竹東交流道區位選在92K+325～96K+700間，聯絡道配置至少為雙向四車道。目前研擬的2個方案，長度都是531公尺（至中興路），北入、南出匝道都透過2次匯出匯入方式，銜接特定區內主要計畫道路，都在中興路設上下匝道。

其中，方案一交流道以鑽石型式，連接40公尺計畫道路延伸線與外環道，計畫道路與匝道將形成號誌化路口。此案聯絡道增設2處號誌化路口過近，恐影響交通運作狀況；但利用三重歷溪空間進行改善，較少部分需徵收民地或拆遷民房。

方案二交流道以環道、直接式和半直接式匝道等複合型式連接外環道，北出匝道以涵洞穿越國3下方，北入匝道以環道穿越國3上方。此案聯絡道無號誌化路口，車流運作較為順利，可避免回堵；但匝道工程涉及私有地與拆遷建物較多。匝道工程的用地拆遷補償和建造費概估，方案二會比方案一多出5億多。

陳盈州表示，交旅處希望二重交流道的功能不只是滿足大竹東，也能服務大隘三鄉和五峰地區；不過，交流道計畫屬高公局權責，增設交流道提案將聯絡道切點在中興路，並另案規劃延伸銜接二重外環道，未來縣府團隊會續向公路局爭取銜接台68線做為長期推動方案。

竹縣府交旅處長陳盈州（持麥克風者）表示，國3增設竹東（二重）交流道計畫經可行性研究研擬採行方案二，以複合型式連接外環道路，無號誌化路口設計。（記者廖雪茹攝）

國3竹東（二重）交流道改善方案一路線示意圖。（新竹縣政府提供）

國3竹東（二重）交流道改善方案二路線示意圖。（新竹縣政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法