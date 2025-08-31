蔣萬安現身台北音樂博覽會 深入了解音樂產業

今天蔣萬安特別前往台北音樂博覽會觀展，走訪不同攤位深入了解音樂產業，與外國的韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節等音樂品牌交流。（記者孫唯容攝）

2025/08/31 21:28

〔記者孫唯容／台北報導〕「潮台北 TRENDY TAIPEI」系列活動台北音樂博覽會 TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX）以及JAM JAM ASIA 亞洲音樂節（JJA）昨日、今（31）日在台北流行音樂中心盛大展開，集結超過60個國內外指標音樂品牌，涵蓋音樂製作公司、經紀品牌、唱片廠牌、音樂節及演出場館，首日即吸引超過4萬人到訪北流，今天台北市長蔣萬安特別前往觀展，走訪各攤位了解不同音樂祭、音樂品牌的特色。

本屆TMEX邀請120位國際音樂節策展人、節目買家、場館主理人及KOL來台，深化跨國音樂產業交流，實現「B2B2C」的多層次互動模式，讓台灣流行音樂能量在國際市場中被看見，同時首度增設「媒合日」與「產業日」，於8月28日至29日開放專屬音樂產業人士參與，透過一對一商務媒合會、國際論壇及焦點講座，聚焦亞洲與全球市場合作新趨勢。

8月30日至31日則開放一般觀眾入場，結合品牌展覽、粉絲互動與現場演出，打造兼具專業與娛樂的完整體驗。而作為 TMEX 年度亮點之一的「品牌展覽」，串聯音樂產業上中下游的重要品牌，囊括滾石唱片、華研國際音樂、相信音樂等國內重量級唱片經紀公司，其中值得一提的是，滾石唱片於8月30、31日邀請天籟之音「齊豫」、療傷天后「辛曉琪」舉辦簽名會，一早就聚集許多頭號粉絲排隊，期待一睹巨星風采。

今天蔣萬安特別前往台北音樂博覽會觀展，走訪不同攤位深入了解音樂產業，與外國的韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節等音樂品牌交流，更觀看人氣歌手J.Sheon的演出，體驗不同音樂饗宴。

北流表示，音樂節部分則有浪人祭、浮現祭、夕陽小鎮與春浪音樂節等廣受樂迷喜愛的音樂節參與設攤，更首度邀請來自日本 duo MUSIC EXCHANGE、Zepp New Taipei，韓國釜山國際搖滾音樂節、弘大音樂節，以及泰國大山音樂節等亞洲知名演出場地與音樂節跨國共襄盛舉，充分展現 TMEX 在亞洲音樂產業中的連結力與影響力。北流也藉由 TMEX 平台，串聯政府、產業與城市，全面展現台灣在音樂創意、產業動能及國際合作上的整合實力，持續推動台北成為亞洲音樂產業的核心樞紐。

蔣萬安觀看人氣歌手J.Sheon的演出，體驗不同音樂饗宴。（記者孫唯容攝）

