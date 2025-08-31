為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    大稻埕煙火人潮推擠釀衝突 北市議員：應訂密度警戒值控制人流

    2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀昨晚登場，過程中有2名男子疑似因人潮推擠爆發口角，上演格鬥秀。（翻攝自Threads）

    2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀昨晚登場，過程中有2名男子疑似因人潮推擠爆發口角，上演格鬥秀。（翻攝自Threads）

    2025/08/31 20:46

    〔記者董冠怡／台北報導〕大稻埕夏日節昨天（30日）落幕，連2場煙火秀都有衝突發生，20日新北市端有民眾因觀賞位置起爭執，口角演變成全武行；30日台北市端由於人潮推擠，民眾當街上演格鬥秀。台北市大同區議員顏若芳批評，此次未釀憾事實屬萬幸，倘若發生更危險的事件，卻因人潮管理不當而無法及時處理，市府絕對責無旁貸。

    顏若芳認為，大稻埕煙火節已是台北市指標觀光活動，每年都吸引上萬人潮前來共襄盛舉，然而人潮管理卻一年比一年差勁，這次有人打架疏於掌握，未釀憾事是萬幸，如果發生更危險的事件，卻因人潮管理不當而無法及時處理，市府絕對責無旁貸。

    根據市府統計，20日吸引逾7.6萬人次、30日最終場湧進14.6萬人次。昨天包含觀光傳播局、市警局、交通局、衛生局、消防局等10多個單位，活動投入1700名人力，各進駐單位就活動權責事項，進行確認、執行及橫向聯繫協調。

    她強調，大稻埕煙火節人潮管理機制確有精進必要，除了交通維持之外，或許在人潮密集處，也應增加設立警消的機動巡檢站，同時更要增訂大稻埕水門外的人流密度警戒值，讓人流保持在可控範圍，否則為了觀光犧牲安全，任誰也無法負責。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播