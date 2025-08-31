大稻埕煙火人潮推擠釀衝突 北市議員：應訂密度警戒值控制人流

2025大稻埕夏日節壓軸煙火秀昨晚登場，過程中有2名男子疑似因人潮推擠爆發口角，上演格鬥秀。（翻攝自Threads）

2025/08/31 20:46

〔記者董冠怡／台北報導〕大稻埕夏日節昨天（30日）落幕，連2場煙火秀都有衝突發生，20日新北市端有民眾因觀賞位置起爭執，口角演變成全武行；30日台北市端由於人潮推擠，民眾當街上演格鬥秀。台北市大同區議員顏若芳批評，此次未釀憾事實屬萬幸，倘若發生更危險的事件，卻因人潮管理不當而無法及時處理，市府絕對責無旁貸。

顏若芳認為，大稻埕煙火節已是台北市指標觀光活動，每年都吸引上萬人潮前來共襄盛舉，然而人潮管理卻一年比一年差勁，這次有人打架疏於掌握，未釀憾事是萬幸，如果發生更危險的事件，卻因人潮管理不當而無法及時處理，市府絕對責無旁貸。

根據市府統計，20日吸引逾7.6萬人次、30日最終場湧進14.6萬人次。昨天包含觀光傳播局、市警局、交通局、衛生局、消防局等10多個單位，活動投入1700名人力，各進駐單位就活動權責事項，進行確認、執行及橫向聯繫協調。

她強調，大稻埕煙火節人潮管理機制確有精進必要，除了交通維持之外，或許在人潮密集處，也應增加設立警消的機動巡檢站，同時更要增訂大稻埕水門外的人流密度警戒值，讓人流保持在可控範圍，否則為了觀光犧牲安全，任誰也無法負責。

