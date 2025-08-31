14歲就當媽媽！她PO母女20年前後對比 上千萬人一看驚呆了！

日本一名「美魔女」媽媽接受採訪時分享自己年僅14歲就懷孕生女的經歷，引發日網熱議，過去她在社群平台PO出自己和女兒一起拍的美照和20多年前的對比，相關影片累積超過1500萬人次觀看。（圖翻攝自@gigacoro_Tiktok）

2025/08/31 23:05

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名「美魔女」媽媽接受採訪時分享自己年僅14歲就懷孕生女的經歷，引發日本網民熱議，過去她在社群平台PO出自己和女兒一起拍的美照和20多年前的對比，相關影片累積超過1500萬人次觀看，大批網友直呼母女倆站一塊根本看不出來誰是媽媽誰是女兒，說是一對姊妹也不為過！

根據日本網媒《ORICON NEWS》31日報導，現年37歲的Yuka（ゆか），時常在Tiktok分享自己與23歲女兒的互動影片，母女倆不僅有高顏值和好身材，形同姊妹、閨密的可愛互動也讓不少人稱羨，擁2萬多名粉絲。其中Yuka上傳自己20年前牽著女兒及20年後母女倆合影的影片，更是累積超過1500萬人次觀看。

日本網友紛紛驚呼「媽媽看起來更年輕耶」、「這要說是姊妹才比較多人信吧」、「我分不清誰才是女兒」、「媽媽跟女兒都長得好漂亮」、「好想知道你怎麼保養身材的，好羨慕呀」、「感覺你越活越年輕」、「你女兒有你這樣像朋友的媽媽好幸福」、「這誤認成姊妹很正常吧」、「這竟然差了14歲？」

《ORICON NEWS》近日採訪了Yuka，Yuka也相當大方分享自己14歲就成為一名母親的經歷。她表示，自己懷孕時只有13歲，會發現是因為自己有3個月沒有正常來月經，驗孕棒檢測結果為陽性，當時她每天都在煩惱怎麼，與父母關係生疏的她，只敢告訴好朋友。

當時她利用寬鬆的穿搭方式掩蓋體型變化，沒想到竟然成功隱瞞懷孕的事長達數月，父母和老師都沒有發現異狀。但紙包不住火，父母終究還是發現Yuka懷孕的事，「他們相當震驚，帶我去產檢時，醫生說隨時都有可能生產，讓我爸媽慌了手腳。但我反倒鬆一口氣，因為不用再隱瞞下去了。」

女兒出生後，儘管Yuka只有14歲，但當時正處於叛逆期的她心境明顯有了轉變，「女兒的到來讓我開始思考自己的未來，從成為母親的那一刻起，我對孩子的愛永遠不會改變，年齡也無關緊要。雖然我年紀輕輕就生小孩，免不了旁人說閒話，也歷經無數艱辛和困難，但為了女兒，我都可以忍受。」

Yuka表示，托父母和親戚的福，她生小孩後還是如期完成學業，並於17歲考到美容師執照，19歲憑著存款和家人資助，開了當時非常熱門的接髮專門店，自己賺學費，「真的非常感謝那些支持我、為我的生命和女兒的未來著想的人們，讓我能夠做自己想做的事。」也因為自己當時與父母關係疏遠，她意識到家長與小孩溝通、培養關係的重要性，比起母女，她和女兒更像朋友。現在女兒已經出社會工作，她則回歸家庭主婦的角色，繼續為守護女兒的未來而努力。

