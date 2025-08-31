為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9/1開學 龍年效應屏縣國中增17班 國小少子化減19班

    明天是國中小114學年開學日，今年龍年效應持續，國中總班級數較上學年增加17班，國小部分受少子女化現象影響，相較上學年減少19班。（示意圖，記者羅欣貞攝）

    明天是國中小114學年開學日，今年龍年效應持續，國中總班級數較上學年增加17班，國小部分受少子女化現象影響，相較上學年減少19班。（示意圖，記者羅欣貞攝）

    2025/08/31 18:36

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（9月1日）是國中小114學年開學日，今年龍年效應持續，國中總班級數較上學年增加17班，國小部分受少子女化現象影響，呈遞減趨勢，相較上學年減少19班，國中及小學新生報到率則持平。

    屏東縣政府教育處114學年班級數審查結果，受到少子女化影響，全縣160所國小，一至六年級共1758班，學生人數共3萬3197人，較113學年度1777班、3萬3922人，減少19班、725人。

    在小一新生部分，本學年共5012人、281班，較113學年度5199人、284班，減少3班、187人。近3年國小新生報到率分別為112學年95%、113學年95%、114學年93%，今年略微下降，但總體還算穩定。

    在國中部分，因龍年效應持續，114學年度39所國中，七至九年級共644班、學生數1萬6027人，較113學年627班、1萬5347人，增加17班、680人。

    七年級新生部分，本學年共5402人、215班，較113學年新生5620人、222班，減少7班、218人，近3年國中新生報到率，112學年88%、113學年89%、114學年88%，總體還算持平。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播