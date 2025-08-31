9/1開學 龍年效應屏縣國中增17班 國小少子化減19班

明天是國中小114學年開學日，今年龍年效應持續，國中總班級數較上學年增加17班，國小部分受少子女化現象影響，相較上學年減少19班。（示意圖，記者羅欣貞攝）

2025/08/31 18:36

〔記者羅欣貞／屏東報導〕明天（9月1日）是國中小114學年開學日，今年龍年效應持續，國中總班級數較上學年增加17班，國小部分受少子女化現象影響，呈遞減趨勢，相較上學年減少19班，國中及小學新生報到率則持平。

屏東縣政府教育處114學年班級數審查結果，受到少子女化影響，全縣160所國小，一至六年級共1758班，學生人數共3萬3197人，較113學年度1777班、3萬3922人，減少19班、725人。

在小一新生部分，本學年共5012人、281班，較113學年度5199人、284班，減少3班、187人。近3年國小新生報到率分別為112學年95%、113學年95%、114學年93%，今年略微下降，但總體還算穩定。

在國中部分，因龍年效應持續，114學年度39所國中，七至九年級共644班、學生數1萬6027人，較113學年627班、1萬5347人，增加17班、680人。

七年級新生部分，本學年共5402人、215班，較113學年新生5620人、222班，減少7班、218人，近3年國中新生報到率，112學年88%、113學年89%、114學年88%，總體還算持平。

