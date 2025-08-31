比五大科更慘！ 臨床病理、放射腫瘤科住院醫師 平均招收率僅5、6成

放射腫瘤科醫師在癌症治療是重要角色之一。圖為中醫大新竹附醫購入「放射治療設備直線加速器」提供服務。（資料照）

〔記者邱芷柔、林惠琴／台北報導〕五大科住院醫師招不滿屢掀議論，但部分小科容額少也缺額更是隱憂，像是與癌症治療攸關的放射腫瘤科，近5年每年18個名額的平均招收率僅62.31%；與檢驗相關的解剖病理科、臨床病理科也僅84.3%、55.01%。

近5年放射腫瘤科住院醫師平均招收約11人，招收率62.31%，比兒科還低。台灣放射腫瘤學會理事長趙興隆直言，關鍵在於「18個蘿蔔卻沒有18個坑，沒有職缺，就招不到人」、「我們不是招不到人，而是不敢招人，因為收了學徒卻沒有飯碗給他」。

趙興隆說，目前人力「足堪負荷」卻不穩定，因放射腫瘤屬於「重裝備科」，治療機器動輒上億，醫師幾乎無法自行開業，只能依附大型醫院，但開缺有限，同時健保總額制度壓縮醫院收入，無法增聘主治醫師，造成年輕醫師卻步。這與「五大皆空」因工時長、大環境趨勢、醫療糾紛多而缺人的情況不同，本質上是結構性問題。

另外，近5年解剖病理科、臨床病理科的每年平均容額為23人與12人，但也招不滿。台灣病理學會常務理事、台北榮總病理檢驗部主任潘競成表示，一般來說，解剖病理科主要負責檢體處理與判讀，臨床病理科則是負責檢驗實驗室的管理等相關事宜。以北榮而言，都是招滿，不清楚其他醫院狀況，整體招收率未滿的原因也不易分析。

近期林口長庚醫院招聘解剖病理科主治醫師，開出第1年保障月薪65萬元，一年特休28天，引發熱議，並強調上班時間彈性，工作與生活平衡，每月外科病理閱片量約700至900例，大小件公平分配，人力不足時立即啓動跨單位協作。

網路社群上，有人提到「大家抓緊，要起飛了」，也有人忍不住說「太誘人了」，但亦傳出「聽說之前走了一批人，病理報告要等2週」的說法。對此，林口長庚醫院僅證實招聘是事實，但未能進一步說明細節。

