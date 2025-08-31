為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    「改管猴」慘了！台中警聯手打擊噪音改裝車

    暑假最後1天，烏日分局偕同清水分局今凌晨針對噪音改裝車輛與違規行為攔停檢查。（記者陳建志翻攝）

    暑假最後1天，烏日分局偕同清水分局今凌晨針對噪音改裝車輛與違規行為攔停檢查。（記者陳建志翻攝）

    2025/08/31 17:59

    〔記者陳建志／台中報導〕暑假已接近尾聲，為杜絕違法改裝車輛惱人噪音，烏日、清水警分局特別在今天凌晨0點至4點執行海線區域聯防勤務，針對來往可疑噪音改裝車輛或違規行為攔停檢查，並商請台中市政府環保局設置移動式聲音照相設備，共同打擊噪音改裝車，強調今年至今轄區已舉發機車改裝排氣管209件，展現防制危險駕車的決心。

    烏日分局長劉雲鵬表示，為杜絕違法改裝車輛惱人噪音，今天凌晨0點至4點偕同清水分局在海線區域執行聯防勤務，針對來往可疑噪音改裝車輛或違規行為攔停檢查，今天共查獲2件酒後駕車，移送公共危險案件；另環保局8月份連續假日科技執法，截至8月25日已掌握31輛噪音車（19輛機車及12輛汽車），後續將對噪音車進行通知到檢、告發處分事宜。

    烏日分局表示，為維護民眾居住安寧，針對轄內易有改裝噪音車行駛路段啟動「靜城專案」，假日深夜時段規劃「夜間強化防制危險駕車」專案，2025年至今發現疑似噪音改裝車輛並上傳至環境部噪音車檢舉網站通報件數計有8136件，舉發機車改裝排氣管209件，展現防制危險駕車的決心。

    劉雲鵬呼籲，民眾行車應確實遵守交通法令規定，切勿無照駕車或在道路上危險駕駛、競速。警方將持續透過交通稽查、路檢勤務，針對酒駕及危險駕車、超速行駛等違規行為加強稽查取締，並不定時辦理環警監聯合稽查改裝車輛，以維護用路安全，還給市民一個安全寧靜的居家環境。

