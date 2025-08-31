宜蘭大福觀海旭日平台Q版裝置遭竊？ 消失真相曝光

宜蘭大福觀海旭日平台原有的Q版意象裝置造型討喜，卻被民眾發現不翼而飛。（圖由吳姓讀者提供）

2025/08/31 17:40

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣新興景點大福觀海旭日平台旁的自行車道導覽圖Q版意象裝置，被當成拍攝龜山島日出的熱門取景素材，現在傳出不翼而飛，外界質疑遭人順手牽羊。觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處今天（31日）澄清，因自行車道導覽圖更新後出現不同風貌，並非遭竊。

大福觀海旭日平台位在壯圍鄉大福村海邊，緊鄰宜蘭濱海自行車道，面朝龜山島海景，是蘭陽八景之首龜山朝日的最佳觀賞據點之一，常吸引大批遊客賞景拍照，當地的宜蘭濱海自行車道導覽圖上方，設置直徑約20公分的Q版意象裝置，由可愛的自行車圖案搭配「大福」2個字，造型相當討喜，也成了拍照熱點。

多名攝影愛好者最近到大福觀海旭日平台拍日出，取景時才發現，宜蘭濱海自行車道導覽圖上方的鐵製Q版意象裝置不見了，懷疑遭竊變賣牟利，眾人認為此風不可長，呼籲管理單位報警究責，遏阻行竊公共意象裝置的歪風。

東北角風管處宜蘭管理站主任辛靜如回應，大福觀海旭日平台旁邊的自行車道導覽圖，正在辦理更新工程，將原本只有中文導覽資訊的牌面，換上印製中、英、日、韓等4國文字新牌面，以利國際行銷，預計1個月後完工，並非失竊，接續會作滾動式調整，將聽取各方意見，評估是否恢復原有的意象裝置。

宜蘭大福觀海旭日平台旁的Q版意象裝置不見了，外界質疑遭竊。（圖由吳姓讀者提供）

宜蘭大福觀海旭日平台是觀賞龜山朝日的最佳據點之一。（圖由吳姓讀者提供）

大福觀海旭日平台旁的宜蘭濱海自行車道導覽圖，換上中、英、日、韓等4國文字新牌面。（圖由東北角風管處提供）

