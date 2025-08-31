為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    高壓減弱！週二後午後雷陣雨加劇 週三後有低壓北上

    未來1週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

    2025/08/31 16:39

    〔記者林志怡／台北報導〕未來1週仍將是高溫炎熱的天氣，中央氣象署提醒，各地接下來仍以午後雷陣雨天氣為主，南部地區、中部山區週一有局部大雨機會，尤其週三、週四大雨範圍最廣，且中午過後需注意高溫炎熱的天氣，另晚間、清晨西半部地區有零星降雨機率。

    中央氣象署預報員劉沛滕說明，今日中午過後，西半部地區、東半部山區有局部午後雷陣雨，尤其北部、中部地區，中午過後就有較明顯的對流發展，屏東有時雨量60毫米以上降雨。

    劉沛滕也提到，目前太平洋高壓位於台灣東側，台灣位於太平洋邊緣，未來1週太平洋高壓稍有減弱，並逐漸東退，午後熱對流發展漸趨明顯，尤其週二至週四，恆春半島整日有不定時短暫降雨，且午後雷陣雨範圍擴大，西半部地區、東半部山區較容易有局部大雨，其中又以週三、週四大雨範圍最廣。

    此外，劉沛滕說，週五至週日仍以午後雷陣雨為主，但雨區稍有縮小，西半部地區、東半部地區仍是好發區域，台灣東南側有低壓雲系發展，台東、恆春半島受風向影響，可能有局部降雨發生。

    另隨著高壓東退，南海至菲律賓東方海面將轉為適合低壓發展的環境，週三、週四將有低壓往北移動至琉球群島或日本。

    氣溫方面，劉沛滕說明，未來1週高溫炎熱，大台北地區、中南部近山區有局部36度高溫，中午前後降雨前氣溫偏高，注意防曬與補充水分。

