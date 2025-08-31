為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台大攜手5高中推大學先修課 首屆逾百生參與可獲學分證明

    台大今舉辦「高中生進階課程五年試辦計劃」啟動儀式，由右至左為成功高中校長劉晶晶、建國中學校長莊智鈞、台大校長陳文章、台大教務長王泓仁、師大附中校長廖純英及中山女高校長張云棻。（記者叢昌瑾攝）

    台大今舉辦「高中生進階課程五年試辦計劃」啟動儀式，由右至左為成功高中校長劉晶晶、建國中學校長莊智鈞、台大校長陳文章、台大教務長王泓仁、師大附中校長廖純英及中山女高校長張云棻。（記者叢昌瑾攝）

    2025/08/31 16:39

    〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學攜手建國中學、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等已在微課程有合作的北區五校聯盟，今天進一步啟動「高中生進階課程五年試辦計畫」，提供優秀高中生於在學期間修習大學基礎課程的機會，提前接觸大學學術環境，共吸引134位學生參加，完成後將獲得台大修課證明，校長陳文章也呼籲其他大學一起來開類似課程，提供高中生更多加深加廣學習機會。

    該計畫課程涵蓋理、工、社會科學與人文領域，包括114學年第1學期開設進階先修微積分1、普通物理學甲上、經濟學原理、社會學；114學年第2學期開設進階先修微積分2、普通物理學甲下、普通化學、普通生物學乙、普通心理學。授課由台大各相關學系特聘講座與專任教授共同擔任，於學期週間傍晚上課，以便利高中生參與。

    陳文章說明，9門課都是邀請台大最好師資，其中有中研院士，也有國家講座教授，用的課本跟大學課堂一樣，考試及作業也比照大學規格，讓高中生挑戰，目前將先試辦5年。每學分學分費1150元，中低收入、清寒等免費，首年費用已由富邦集團董事長蔡明忠、光寶集團董事長宋恭源捐助。

    陳文章指出，計畫讓高中學生有興趣者提早接觸大學課程，增加學術實力，且高二學生就能修，有助提高自信心 ，將來若進入台大還可以抵免學分，學生可有更多時間去修其他課程。同時校方也能夠早期識別並引導具潛力的學生，建立從高中到大學的順暢學習管道，讓學生能在適性發展的基礎上挑戰更高層次的學習，強化國內高等教育的人才儲備，使優秀學生願意留在台灣深造。

    建中校長莊智鈞表示，學生參與此計畫不只知識上學習，還可以藉此探索未來，對學習上行有餘力學生，應讓他們有更多時間心力花在有興趣的領域提早學習。

    成功高中校長劉晶晶認為，能有機會進入台大修課，對學生的學習動機會有所提升，也讓學生對未來探索更進一步，因此也提醒學生善用機會踴躍參與。

    台大校長陳文章。（記者叢昌瑾攝）

    台大校長陳文章。（記者叢昌瑾攝）

    中山女高校長張云棻。（記者叢昌瑾攝）

    中山女高校長張云棻。（記者叢昌瑾攝）

