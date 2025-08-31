桃園暑期媒體體驗營 小朋友化身「小小主播」報新聞

桃園市暑假熱門營隊活動有線電視媒體體驗營，今年開放近200位國小學生參加，小朋友除了認識電視節目內容產製、媒體識讀等課程，也有機會坐上主播台播報新聞。（圖由北桃園有線電視提供）

2025/08/31 16:17

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市暑假熱門營隊活動有線電視媒體體驗營，今年開放近200位國小學生參加，首場於北桃園有線電視登場，參與的小朋友說，最開心能坐上主播台當個小小主播，體驗新聞播報很新鮮但也很緊張。

有線電視媒體營由桃市府新聞處主辦、北桃園有線電視承辦，除推廣有線電視媒體的產業知能，也著重媒體識讀觀念的建立，尤其是資訊爆炸的現代，真假訊息充斥在各種社群平台中，正確的媒體識讀觀念更顯得重要，因此今年的媒體營活動也延伸到多所偏鄉校園，實地辦理媒體識讀課程。

首場營隊於30日登場，小朋友從了解有線電視工程人員的專業技術，體驗實際穿戴工程服裝與專業器材開始，接著透過趣味互動方式認識節目製作流程與有線電視公用頻道功能，而今年的新聞主播課程更強調AI軟體實作，讓小朋友了解AI科技如何應用在新聞媒體作業與日常生活中，並由專業講師透過淺顯易懂的方式，讓小朋友更容易了解媒體識讀的重點。

主辦單位表示，每年媒體營的重頭戲，就是小朋友進到攝影棚，並坐上主播台報新聞的課程，每位參與營隊的同學都能在鏡頭前播報新聞，難得的體驗讓不少人大呼有趣說，「雖然一開始很緊張，但後來能夠順利完成，也是很有成就感！」

桃園市暑假熱門營隊活動有線電視媒體體驗營，今年開放近200位國小學生參加。（圖由北桃園有線電視提供）

