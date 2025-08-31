為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    馬公夏日露天電影院落幕 黃健忠允諾改善觀影體驗

    馬公夏日露天電影院，搖滾貓首度現身。（馬公市公所提供）

    馬公夏日露天電影院，搖滾貓首度現身。（馬公市公所提供）

    2025/08/31 16:03

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕今年「馬公夏日露天電影院」自8月22日起，一連4場於國際廣場登場，30日晚間隨最後1場《海豚男孩》放映結束，為今年暑假劃下最溫馨的句點。活動吸引大量市民與旅客到場觀影，4場次座位區皆呈現爆滿盛況，廣場周邊更有許多民眾席地而坐，在夏夜微風與星光中共享一段美好光影時光。

    馬公市公所表示，今年露天電影院特別結合親子動畫片單、爆米花與飲品兌換、有獎問答互動、巨型貓咪氣偶裝置，以及沿菊文創市集，打造出兼具觀影、娛樂與創意的夏夜場域，讓不同年齡層的市民與遊客都能自在參與、樂在其中。尤其首次亮相的「搖滾貓」氣偶，更成為國際廣場的人氣打卡亮點，吸引大小朋友爭相合影。

    活動期間，市公所亦積極聆聽民眾回饋，包含有觀眾反映部分場次因人潮踴躍而出現座位不足等情況。對此市公所表示，將在明年活動規劃中優先檢討改善，考慮增設座椅與擴大播放設備範圍，提升整體觀影品質與舒適度。

    馬公市長黃健忠表示，今年露天電影院雖然規模不大，卻看到許多家庭帶著孩子來看電影、在廣場拍照、在市集散步，讓國際廣場成為夏夜裡最熱鬧的一隅。針對有民眾反映的問題，市公所已納入明年活動規劃，務求讓大家看得更清楚、坐得更舒服，讓城市的公共空間更友善、更有溫度。

    馬公市長黃健忠允諾，日後改善露天電影院觀感。（馬公市公所提供）

    馬公市長黃健忠允諾，日後改善露天電影院觀感。（馬公市公所提供）

