即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    首頁　>　生活

    接連3個連假 澎湖縣府9/1起開放機位需求登記

    今年教師、中秋及雙十節等，各有連續3天的假期，澎湖縣政府明天起開放機位需求登記。（資料照，記者吳亮儀攝）

    今年教師、中秋及雙十節等，各有連續3天的假期，澎湖縣政府明天起開放機位需求登記。（資料照，記者吳亮儀攝）

    2025/08/31 16:12

    〔中央社〕今年教師、中秋及雙十節接連有3個連假，澎湖縣政府考量民眾訂位需求，鄉親機位需求服務窗口9月1日上午9時起開放機位需求登記，將視機位需求協調包機疏運。

    澎湖縣政府旅遊處表示，今年教師、中秋及雙十節等，各有連續3天的假期。民航局公布教師節連假管制航空疏運期為9月26日至30日，澎湖航線提供538架次4萬1534個座位數；中秋節則為10月3日至7日，提供520架次4萬730個座位數；雙十節則是10月9日至13日，提供512架次3萬9222個座位數。

    澎湖縣政府考量連假期間，澎湖鄉親返鄉及旅遊往返台澎交通需求，除持續請民航局協調各航空公司再加開加班機外，預估仍會有許多鄉親訂不到機位，因此自9月1日上午9時起，鄉親機位需求服務窗口受理民眾機位需求登記。

    縣府表示，鄉親除可在機位需求服務窗口受理登記外，亦可洽各旅台同鄉會及縣轄各鄉市公所、村里辦公處索取機位需求申請表，填妥後再傳真至登錄中心。將依彙整需求數量，向各航空公司協調再增開包機，並自9月9日起陸續通知鄉親機位安排及開票，以利連假往返。

