國小童遭勒脖子嗆砍頭判定「非霸凌」中市教局：屬偶發語言衝突

台中某國小傳出有學童從五年級開始，被同學勒脖子、踢擊，到後來竟嗆「把你的頭砍下來、把你血管砍斷」，家長向校方反映，調查後卻認定是偶發性的語言衝突、非屬霸凌。圖中人物與本新聞無關。（資料照，兒盟提供）

2025/08/31 16:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中某國小傳出有學童從五年級開始，遭同學長達2年的霸凌，從一開始的勒脖子、踢擊，到後來竟嗆「把你的頭砍下來、把你血管砍斷」，不過家長向校方反映，調查後卻認定是偶發性的語言衝突、非屬霸凌，讓家長無法接受；校方則強調，此為3位外聘委員調查後的結果，校方只能尊重。

這名家長透過友人表示，孩子原本品學兼優、還擔任校園「播音小天使」，為學校拿過許多榮譽。不過這樣一個陽光的孩子，卻從五年級開始，經歷了長達2年的霸凌惡夢，遭學校一名特教學生勒脖子、踢擊霸凌，到六年級時，更升級成令人毛骨悚然的死亡威脅；霸凌者對他說「你有三個選擇：一、把你的頭砍下來，二、把你頭手分離，三、把你血管砍斷。」

請繼續往下閱讀...

沒想到跟校方反映，調查後卻判定非屬霸凌，讓家長無法接受，除到議會向台中市議員李天生投訴，近日也到學校前舉辦反霸凌活動，表達不滿。

市府教育局則表示，獲報後學校已依據「校園霸凌防制準則」等規定啟動調查，經學校組成處理小組調查釐清事情始末，結果已認定屬學生間偶發性的語言衝突及追逐行為，非屬霸凌；學校也同步提供學生輔導、心理支持等資源，協助學生改正行為及修復關係，並再強化防制作為，透過課程與活動進行生命教育、同理心培養與反霸凌宣導，避免再次發生。

校方則說，此事為2024年某天放學後發生，得知後已依相關程序啟動調查，並由3名外聘委員進行調查，最後判定屬學生間偶發性的語言衝突，並非霸凌，校方尊重調查結果，目前2名學生也都已經畢業。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法