    首頁　>　生活

    反暴力講座抵澎 西衛社區銀髮族熱情參與

    沈中元教授應澎湖社會處之邀，前往西衛社區進行座談。（西衛社區提供）

    沈中元教授應澎湖社會處之邀，前往西衛社區進行座談。（西衛社區提供）

    2025/08/31 16:00

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府社會處攜手西衛社區，舉辦「攜（西）手反暴力、為（衛）愛更美麗」專題講座，邀請財團法人新北市游榮吉教育基金會執行長沈中元教授主講「離島之愛，永不變：婚姻像鬼屋嗎？」。講座聚焦於多元性別議題與性騷擾防治，吸引眾多社區居民踴躍參加，現場座無虛席，其中以銀髮族長輩為主要聽眾，展現高度關心與學習熱忱。

    沈教授以詼諧卻深刻的方式，引導居民思考婚姻與伴侶關係的經營之道，並強調「尊重與理解」是化解衝突與防止暴力的核心。他同時提醒，無論在家庭或社區，建立安全友善的環境是全民共同的責任。

    參與的長輩們聚精會神、頻頻點頭，並在互動討論中踴躍分享生活經驗。許多銀髮族居民表示，透過講座獲得了不同的啟發，不僅對婚姻相處有新的體悟，也更理解多元性別與防治性騷擾的重要性。

    西衛社區指出，此次活動性別暴力初級預防領航成功在社區推動反暴力與性別平等教育，盼望持續透過教育與對話，守護社區居民的幸福與安全，讓「離島之愛」持續傳遞。

    西衛社區推動男女平權理念深入村里，讓離島的愛傳遞。（西衛社區提供）

    西衛社區推動男女平權理念深入村里，讓離島的愛傳遞。（西衛社區提供）

