桃捷綠線第4部潛盾機八德掘進 明年8月貫通抵達桃園車站

捷運綠線八德介壽路今年第四台潛盾機發進，自G06陽明運動公園站往G07桃園車站掘進。（捷運局提供）

2025/08/31 15:45

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園捷運綠線八德介壽路啟動今年第四台潛盾機，自G06陽明運動公園站往G07桃園車站掘進，全長約1200公尺，桃市府捷運工程局表示，預計在明年8月貫通抵達G07桃園車站，而今年底7部潛盾機將全數發進，在2027年底完成10條隧道貫通。

捷運局長劉慶豐表示，為克服八德區介壽路下發進井較狹窄的空間，G06陽明運動公園站的4台潛盾機必須同時投入組裝，藉著重複以燒銲在鐵製地板的千斤頂滑移挪動潛盾機騰出空間的方式，將4台潛盾機同時銲接組立起來就定位，而地面上也須用400噸吊車將潛盾機部位吊裝下井；為了降低對介壽路的交通影響，施工團隊也縝密規劃運輸及吊裝動線，並且利用交通離峰時間吊裝，讓G06陽明運動公園站的4部潛盾機，能在既定規劃行程內一一發進。

捷運局指出，此次發進的潛盾機將在地底下25公尺掘進，並與今年6月發進、在地底下37公尺掘進的潛盾機，以上下疊式到達G07桃園車站。

捷運局說，綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，採地下化設計，隧道全長約10.52公里，由直徑6.24公尺的潛盾機鑽掘構築，包含上下行線共有10條隧道，目前已貫通2條，而今年已依續發進4台潛盾機，至今年底捷運綠線八德地區7台潛盾機將全數發進鑽掘，預計2027年將10條潛盾隧道全部貫通，為2030年捷運綠線主線全面通車奠定基礎。

為克服八德區介壽路下發進井較狹窄的空間，G06陽明運動公園站的4台潛盾機必須同時投入組裝。（捷運局提供）

綠線GC02標工程自G07桃園車站以南至八德區介壽路二段，採地下化設計，隧道全長約10.52公里。（捷運局提供）

