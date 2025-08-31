台大逾萬名新生開學！ 校長陳文章點出最重要的3件事

臺灣大學今（31）日舉行開學典禮，新生與家長們懷著雀躍的心情前往參與。（記者叢昌瑾攝）

2025/08/31 15:36

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學今天舉辦新學年開學典禮，校長陳文章分享，大學生涯應具備「學業固本精進」、「增加知識廣度」、「拓展國際視野」和「實踐學用合一」等4項學習基本要件，並應注重「結交好友」、「培養挫折忍耐力」和「勇敢追夢的勇氣」等3件重要的事，勉勵學生勇於探索、樂在學習。

114學年度台大新生學士班有4515人，碩博士班有6158人，今開學典禮播放社團影片展現多元社團文化外，也有打擊樂、古箏、交響樂團與管樂團等進行演奏，現代舞社與火舞社的團隊更展現熱血演出。另邀1997年台大醫學院臨床醫學研究所博士班畢業的知名作家侯文詠及2014年台大中文系國際學生學士班畢業的藝人金珍榮（金針菇）以影片分享在校學習生活與對學弟妹的祝福。

陳文章致詞時首先歡迎新鮮人加入台大的大家庭，他以自身及許多師長的經驗分享，大學生涯的4項學習基本要件與3件要注重的事，勉勵新生即使面對挑戰與波折，也能堅定朝夢想邁進。

陳文章提到，台大已培育出3位校學士，學校現有280個領域專長模組歡迎同學依自己的興趣做跨域學習。此外，學校的NTU Beyond Borders計畫，除了與國外重點姊妹校共同開設課程、合辦線上及短期移動教學課程，並提供多項的寒暑假國際企業及NGO海外實習與服務學習課程，盼以多元國際學習方案，助同學拓展國際視野，提升跨文化溝通能力，打造具全球競爭力的教育體驗。

台大學生會長陳柏承、研協會會長莊智程以及學生代表張華蓁亦勉勵新生要相信自己、忠於自己的想法並勇於嘗試，走出屬於自己的道路。

而在開學典禮前，今年邁入第18屆的「台大新生學習入門書院」相關活動已於8月舉行，內容涵蓋「新手村講堂」、「實境台大」與「新生音樂祭」3大主軸，分別以課業生活指引、校園探索體驗與藝文表演市集等活動來協助新生適應環境並展現多元校園風貌。3項活動兼具傳承與創新，為新生揭開大學生活序幕。

