基隆北聖宮分送普度供品 讓愛心物資「袋袋」相傳

基隆北聖宮攜手北聖慈善協會，於今天（31日）下午舉辦中元普度，北聖宮將246份供品，轉化給19校190份、6里56份，共有246份物資發放。（圖由北聖宮提供）

2025/08/31 15:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆北聖宮攜手北聖慈善協會，於今天（31日）13時30分舉辦一年一度的「愛心滿載 袋袋相傳」公益活動，民眾把中元普度的供品，成為愛心傳遞的橋梁。246份供品化為祝福，送進基隆市19校與6個里，另種方式重現中元普度悲天憫人胸襟。

北聖宮主委江永華與北聖慈善協會理事長鄭秀卿表示，「普度，貴在冥陽兩利，一切皆普、一切皆度。」將傳統普度的精神，轉化為一場具體而溫暖的善行。每年活動公告一出，總能獲得民眾熱情回應：「我家的供品要捐出！」這份善念，讓宗教信仰與社會關懷緊緊相扣。

鄭秀卿說，今年北聖慈善列車共準備190份學童物資，分送至基隆19所中小學；另有56份家庭物資，送進6個里、56個需要幫助的家庭。每個袋子，承載的不只是供品的轉化，更是社區的溫暖與祝福。

江永華表示，中元祭愛心活動行之有年，核心精神是「在敬天地之際，更遍灑愛心於人間」。沒有比較、沒有分別，唯有眾人齊心，功德才能圓滿。

基隆北聖宮攜手北聖慈善協會，於今天（31日）辦理中元普度儀式，結束後將供品物資發放給19校需要幫助的學生。（圖由北聖宮提供）

