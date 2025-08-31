嘉義市嘉邑行善團創團60年 資深義工愛相隨

嘉義市嘉邑行善團創團資深義工王泉松（中）長年跟隨行善團參與造橋補路。（記者丁偉杰攝）

2025/08/31 14:48

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕「嘉義市嘉邑行善團」今天舉行慶祝創團60週年暨優秀義工表揚感恩餐會，創團元老資深義工林塗發、王泉松、張陳素連等人長年跟隨行善團參與造橋補路，投入社會關懷與慈善活動，將愛心送到最需要的角落，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善等人到場頒發感謝狀致謝。

感恩餐會在嘉市滿福樓餐廳舉行，行善團理事長鄭秀玉、嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、嘉義縣社會局長張翠瑤、前監察院長張博雅等人及各界人士與會，感謝受獎者長年投入社會關懷的貢獻。

鄭秀玉說，行善團創立於1965年，前身為「行善堂」，由一群默默奉獻的善心人士組成。早年義工利用夜間人車稀少之際，在嘉義市區修補道路坑洞、埋設水溝蓋板，白天則深入偏遠地區修復吊橋，並前往救濟院與孤兒院施米濟貧。1974年更名嘉邑行善團，1985年正式成團，並於1986年至1998年間完成社團法人立案。

行善團以社會服務（造橋、補路）及慈善活動（施棺、濟貧）為宗旨，截至目前為全國縣市建造668座橋，今年7月丹娜絲颱風肆虐，行善團第一時間分別捐贈嘉縣、市政府各1千萬元協助地方政府災後復原與救助工作。

今天受表揚的資深義工林塗發、張陳素連、黃萬枝、王泉松、黃義榮、張茂欽等人都是創團元老，多年來跟隨行善團一步一腳印，將愛心送到最需要的角落。另外，吳宗波自1987年退休後就加入行善團，40多年來參與造橋補路不遺餘力，王金章長期支持團務，盡心盡力。

嘉義市嘉邑行善團今天舉行慶祝創團60周年暨表揚優秀義工。（記者丁偉杰攝）

雲林縣長張麗善（左五）頒發感謝狀給嘉義市嘉邑行善團理事長鄭秀玉（左六）。（記者丁偉杰攝）

