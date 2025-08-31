為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    北市生生喝鮮奶2.0版9/1擴大實施 領卡後先做1件事保兌換權

    台北市「鮮奶週報─生生喝鮮奶」2.0版明（9月1日）起擴大上路。（台北市教育局提供）

    2025/08/31 14:47

    〔記者董冠怡／台北報導〕台北市「鮮奶週報─生生喝鮮奶」2.0版明（9月1日）起上路，擴大補助適用範圍後，設籍台北市的2至12歲學齡兒童，無論是否就讀市內學校，每週皆可於超商、超市等7大通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，全年無休。市府教育局提醒家長留意卡證申辦與使用規範，領取數位卡證後，建議先正反面拍照留存，如不慎遺失，已申請補卡但尚未領到卡期間，仍可手動作業，保障學童兌換權益。

    教育局表示，符合兌換資格的學童或家長，只需攜帶對應的數位卡證（小學發放數位學生證、幼兒園所發放幼兒數位卡證；設籍但未在北市就學的2歲至5歲，至區公所申辦幼兒數位卡證；6歲至12歲申辦或開通功能的兒童優惠卡），前往統一、全家、萊爾富、OK以及全聯、美廉社、家樂福超市（部分門市）結帳櫃台靠卡即可免費兌換，兌換地點不限於台北市內，全國合作通路門市都行，超過1.5萬家。

    教育局指出，領取數位卡證後，務必先將卡證正反面拍照留存，當不慎遺失且已申請補卡、但尚未領到新卡，仍可憑藉卡證正面的學號（或識別碼）與卡號資訊，請門市人員手動輸入兌換；其中，兒童優惠卡正面未印有識別碼，至悠遊卡多元兌換平台（https://mepweb.easycard.com.tw/portal/about）輸入卡號查詢，可取得識別碼，進行手動兌換作業。

    教育局提到，卡證資料於發卡後隔日凌晨2點，匯入多元兌換平台（家長可查詢孩子過去4週領取紀錄），隔日凌晨2點後，便可開始兌領鮮奶或豆漿，品項多達36種（鮮奶、豆漿各18種），若遇門市缺貨，透過通路APP查詢庫存（統一、全家、萊爾富），或與門市人員溝通登記隔日領取（萊爾富、OK），或至其他指定通路兌換（全聯、美廉社、家樂福超市）；兌換時間每週一凌晨0時起至週日晚上11點59分，當週未兌換無法累積至下週。

    此外，9月1日起至明年1月25日推出「食在營養月月抽」、「百萬幸運兒」、「全勤獎」抽獎三重奏活動，詳細資訊可上「鮮奶週報（https://milk.tp.edu.tw/page2.html）」專區查詢。

