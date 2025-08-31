曾文園區勞工學苑開辦課程 名師教作創新甜點

南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，今日邀請名師教作創意甜點，學員製作「奶油烤年糕」。（南市勞工局提供）

2025/08/31 14:32

〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，今日邀請名師教作創意甜點，學員製作「奶油烤年糕」，外殼焦香、內餡Q軟如麻糬，外型仿栗子造型、兼具視覺與味覺，成品可帶回與家人分享幸福滋味。

「曾文市政願景園區」啟用後，勞工局規劃多場休閒體驗活動，今與南市觀光協會開辦烘焙課程，邀請歷任 O'Paris 歐巴黎法式甜點主廚、來來大飯店點心房主廚等職的法式烘焙名師張家賓，介紹最新潮的「奶油烤年糕」，也分享從業心路歷程，將愛與心意融入親手製作的作品中，現場氣氛溫馨熱烈。

勞工局長王鑫基表示，位於市區的南門勞工育樂中心長年提供多樣化休閒課程，其中烘焙課程最受勞工朋友喜愛，然受限於場地，多仰賴與鄰近學校合作辦理；「曾文市政願景園區」的餐飲專業教室，結合外部專業協會及勞工學苑豐富的辦訓經驗，共同推出高品質課程，廣受勞工朋友支持。

南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，學員製作「奶油烤年糕」。（南市勞工局提供）

