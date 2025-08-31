為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    曾文園區勞工學苑開辦課程 名師教作創新甜點

    南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，今日邀請名師教作創意甜點，學員製作「奶油烤年糕」。（南市勞工局提供）

    南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，今日邀請名師教作創意甜點，學員製作「奶油烤年糕」。（南市勞工局提供）

    2025/08/31 14:32

    〔記者王涵平／台南報導〕南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，今日邀請名師教作創意甜點，學員製作「奶油烤年糕」，外殼焦香、內餡Q軟如麻糬，外型仿栗子造型、兼具視覺與味覺，成品可帶回與家人分享幸福滋味。

    「曾文市政願景園區」啟用後，勞工局規劃多場休閒體驗活動，今與南市觀光協會開辦烘焙課程，邀請歷任 O'Paris 歐巴黎法式甜點主廚、來來大飯店點心房主廚等職的法式烘焙名師張家賓，介紹最新潮的「奶油烤年糕」，也分享從業心路歷程，將愛與心意融入親手製作的作品中，現場氣氛溫馨熱烈。

    勞工局長王鑫基表示，位於市區的南門勞工育樂中心長年提供多樣化休閒課程，其中烘焙課程最受勞工朋友喜愛，然受限於場地，多仰賴與鄰近學校合作辦理；「曾文市政願景園區」的餐飲專業教室，結合外部專業協會及勞工學苑豐富的辦訓經驗，共同推出高品質課程，廣受勞工朋友支持。

    南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，學員製作「奶油烤年糕」。（南市勞工局提供）

    南市勞工局在曾文園區開辦勞工學苑課程，學員製作「奶油烤年糕」。（南市勞工局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播