興達港觀光漁市10周年慶 總幹事︰人潮比平時增3倍

「興達港觀光漁市」十週年感恩慶典暨入口意象揭幕儀式於昨（30）日熱鬧登場，透過空間優化和環境改造，以全新氣象迎接各地遊客。（經發局提供）

2025/08/31 15:03

〔記者王榮祥／高雄報導〕「興達港觀光漁市」十周年慶推出許多精彩活動，吸引大批民眾一邊品味、選購新鮮海產，一邊欣賞舞台演出跟無敵海景，總幹事鄭瑞益估算，現場人數較平時增加約三倍。

高市秘書長郭添貴表示，高市府去年成功爭取經濟部1300萬元最高補助經費，推動興達港觀光漁市環境改造計畫以代表在地海洋文化的「港邊藍」為核心理念，設置入口意象、攤位頂棚、視覺走廊及港口共食休憩區等，期望藉由硬體設施再造與市集美學導入，進一步強化地方觀光特色與產業競爭力。

經發局長廖泰翔指出，興達港觀光漁市不僅是在地極具代表性的海味市集，同時擔任串聯北高雄觀光發展的重要推手，每逢假日，總是湧入來自全台各地的饕客，充分展現港口文化的獨特魅力；他並預告自9月起，興達港觀光漁市將加入高雄演唱會經濟「商圈夜市優惠券」合作市集，歡迎大小朋友、歌迷粉絲和觀光遊客來這裡吃美食、賞夕陽。

興達港觀光漁市總幹事鄭瑞益感謝經濟部與高市府大力相挺，使觀光漁市能夠重新整裝，以全新氣象邁向營運十週年感恩慶典，他估算現場人數較平時增加三倍，活動圓滿落幕，後續持續用心服務，希望讓觀光漁市成為大家心中最喜愛的旅遊好去處。

觀光漁市管委會補充，這次抽獎結果已公布於官方臉書，提醒獲獎民眾請記得於今年9月6日前，由本人或委託他人憑身分證正本，至管委會辦公室領取獎項（服務時間13時至18時），逾時不候。

興達港觀光漁市十周年慶現場推出消費滿百摸彩等精彩活動，吸引民眾踴躍參與，人數較平時增加了三倍。（經發局提供）

許多民眾不畏豔陽攜家帶眷熱情參與，一邊大啖新鮮海產，一邊欣賞無敵海景，共同歡慶十週年里程碑。（經發局提供）

