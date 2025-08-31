第5屆台印尼農業合作諮商會議 深化雙方技術交流與產業合作

農業部與印尼農業部於8月28日在台北召開「第5屆台印尼農業合作諮商會議」。（農業部提供）

2025/08/31 14:55

〔記者黃宜靜／台北報導〕農業部與印尼農業部於8月28日在台北召開「第5屆台印尼農業合作諮商會議」，雙方針對農業政策、市場進入、農業合作等議題進行深入討論，並就多項合作計畫達成共識，包括智慧農業技術交流、園藝作物產業合作、青農交流培訓、休閒農業旅遊、災害防救技術及糧食安全合作等。

農業部表示，此次會議雙方關注因氣候變遷衍生的糧食安全挑戰議題，除就政策面討論交流外，並同意持續透過技術合作與人才培育，共同強化農業韌性，以保障糧食穩定供應。兩國共同關切的農產品市場進入及拓展貿易合作議題皆獲致初步共識，未來將透過定期交流與示範合作計畫，促進兩國農業升級與永續發展；印尼代表團也於29至30日赴彰化及宜蘭行糧食產業參訪，並訪視該國青農在台實習情形。

農業部指出，印尼為我國新南向政策的重要合作夥伴，自105年雙方簽署「台印尼農業合作協定」以來，已持續推動農業技術合作、人才交流與產業合作計畫，取得多項成果。此次在台舉行雙邊會議，距上屆會議辦理時間已有6年，雙方對該屆會議均充滿期待，印尼方也進一步表達深化雙方合作範疇的期望，兩國不僅可深化合作回應全球糧食安全挑戰，亦可共同推動雙邊農產品市場進入與農業投資機會，創造互利共贏。

此次會議由農業部國際事務司司長蕭柊瓊與印尼農業部國際合作司司長Ade Candradijaya共同主持，我駐印尼代表處大使洪振榮也返國參加會議，並與印尼駐台代表共同簽署會議紀錄，期許會議成果將為未來台印尼農業合作奠定更堅實的基礎。

此次會議由農業部國際事務司司長蕭柊瓊（左1）與印尼農業部國際合作司司長Ade Candradijaya（右1）共同主持，我駐印尼代表處大使洪振榮（左2）與印尼駐台代表（右2）共同簽署會議紀錄。（農業部提供）

