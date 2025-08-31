不捨！高雄省道50年「傳奇蜜茶」將熄燈 蜜友們「蜂擁回味」

老闆娘親自調配完美比例的蜜茶。（記者李惠洲攝）

2025/08/31 14:52

〔記者李惠洲／高雄報導〕位在高雄省道台1線的高楠公路上，有一攤經營50年的現泡蜜茶，是許多高雄人與司機們南來北往經過時，會特地停留下來解渴、解熱的唯一飲料攤，近來因為老闆娘年近70歲即將退休，這攤北高雄的「傳奇現泡蜜茶」將在9月初熄燈，這攤「傳奇蜜茶」攤位可以說見證北高雄半世紀的變遷，消息一出也讓許多老顧客不捨，紛紛特地「蜂擁回味」這般老滋味。

老闆娘表示，這個「蜜茶」攤位是從父親傳承接手，父親之前就是在大岡山養蜂，之後父親到這邊擺攤做生意經營20年左右，這條道路是屬於縱貫道路台1線，算是車流量大的位置，當時南來北往都要經過這邊，一做就是20年，但原本父親要收攤，老闆娘覺得可惜經營20多年了，也有固定老主顧，毅然決然的接下這個攤位，繼續傳承30餘年，接手至今經營50年，攤位兩旁的大樹也是從小樹苗陪伴至今，成為一個完整個「甲涼」休憩的好地方。

近期兒子在網路上PO文說，母親已年邁，將於近期歇業，此文一出也吸引大批老主顧紛紛不捨，特地前來回味這傳統的蜜茶滋味，老闆娘的蜜茶，從養蜂、採蜜、到蜜茶都是自家一條龍，這攤經營將近50年的老店，不只吸引蜜友解渴，就連真的「蜂」友也都會在瓶子上紛紛聞「蜜」香而來。

許多客人聞訊得知「蜜茶」即將收攤，紛紛「蜂擁回味」這老味道。（記者李惠洲攝）

在地經營50年的「現泡蜜茶」不只受到大人喜愛，就連許多小孩也都成為老主顧。（記者李惠洲攝）

