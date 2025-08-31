台東家長下載開學新神器 線上即時掌握孩子在校動態

台東縣府今天發表「台東親師生APP平台」，請家長下載使用。（記者黃明堂攝）

2025/08/31 13:48

〔記者黃明堂／台東報導〕明天就開學了，「台東親師生APP平台」今天啟用，老師一早就在透過APP點名，家長同步掌握孩子有無到校，另還整合成績、課表與電子聯絡簿等功能，讓家長與師生之間的溝通更即時。即日起開放家長下載，10月20日前下載並完成註冊，還可參加超商積點獎。

台東縣府今天發表這款APP。縣長饒慶鈴說，全縣共有190所學校國中小，有6成3屬於「小班小校」，即國小6個班、國中僅3個班，長期以來，因多數學校規模不大，尚未急迫需求數位平台協助親師溝通，但隨著市區大校學生人數逐漸增加，家長聯繫需求頻繁，加上Line群組氾濫，訊息傳遞錯誤等問題，因此委外開發「親師生APP平台」，協助家長與學校即時溝通。饒打趣說，這APP方便家長掌握孩子在校的動態，但孩子們以後不能再騙爸爸媽媽了。

教育處長蔡美瑤指出，過去學校處理請假與點名常需耗費大量行政時間，老師還得逐一打電話聯繫家長，透過APP可即時推播訊息通知，家長第一時間就能得知孩子未到校的狀況，既能減少行政負擔，另保留書面與電話溝通的彈性。平台同時能保存孩子在校6學年的成績紀錄，提供縣府公告與宣導政策的推播服務。

饒慶鈴強調，台東親師生APP平台並非全台首創，台北等大城市早已建置完善。台東如今「迎頭趕上」，請家長們踴躍下載。在10月20日前下載並完成家長身分註冊，可參加抽獎，一到三獎共170個名額，最高可獲得等同500元超商積點。

