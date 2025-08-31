北科大新生怨訓練營要考試分級 校方：為適性教學提升基礎能力

有北科大學生抱怨才報到就被分等級，不僅要考試，課程若被當還要補上18小時沒有學分的課程。校方回應，測驗及輔導行之有年，是為提升學生基礎能力，進行適性化教學輔導。（資料照）

2025/08/31 14:02

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學新鮮人近期陸續參與各校新生訓練營等活動，有北科大學生抱怨才報到就被分等級，不僅要考試，且相關課程若被當還要補上18小時沒有學分的課程，校方則回應，測驗及輔導行之有年，是為提升學生基礎能力，分級也是為進行適性化教學輔導，將視成效與師生意見檢討，未來朝自由選修或暑期先修課方式辦理。

北科大表訂9月3日至5日辦理新生訓練營，有新生指出，校方安排新生首日要考數學等科，以此做分級，訓練課程若未通過，開學後要利用晚上時間上18小時沒有學分的課，心情沉重無奈。而據了解，學生指涉內容為數學會考，參與者為機電學院、電資學院、工程學院與工管系四技一年級新生，會在第一學期舉行2次。

北科大說明，為提升學生數學基礎能力，確保專業課程學習成效，93學年度第1學期教務會議就決議相關測驗及輔導課程，自大一新生入學起辦理基礎數學能力測驗，目的在於適時掌握學生程度，進行適性化教學輔導。測驗結果如屬受測全體學生後15%者，因學習基礎相對不足，規劃其須加修「基礎數學輔導課程」共18小時，於第一學期的第二週至第四週夜間上課，以補強基礎知能，以利後續微積分及工程數學專業學習。

北科大指出，該課程屬於課外補救教學，故不採計學分，亦未收取學分費用，乃基於教學支持與學生受益的考量，盼能協助基礎較弱的同學穩固學習。但也強調，將持續檢討基礎數學測驗與輔導課程實施方式，評估辦理成效並參採系所與師生意見，未來規劃將朝向自由選修或改為暑期先修課程方式，以精進教學與輔導措施，確保不同學習背景學生均能獲得適切支持。

