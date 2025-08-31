網批高雄某旅宿房價因TWICE開唱飆10倍 觀光局長︰確有超收將開罰

承攜行旅學產文教會館高雄美術館遭網友點名，房價疑因韓團開唱而飆漲?高市觀光局稽查後確認4人房超收、將依法開罰。（記者王榮祥攝）

2025/08/31 14:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國女團TWICE11月22日在高雄開唱，網友訂房時發現某旅宿業者當晚住宿售價飆至1萬4千多元，是平常行情的10倍？！是在開玩笑嗎！高市觀光局長高閔琳上網留言，經查確實有超收、將會開罰。

高閔琳進一步說明，有關承攜行旅學產文教會館高雄美術館雙人房房價疑有超收情形？經同仁稽查，業者備查房價2人房6720元、4人房價9520元、行政套房1萬3720元。

觀光局掌握相關訊息後，8/30派員至現場稽查，查有4人房售價1萬4354元、已有超收情形，將依發展觀光條例處以1萬至5萬元罰鍰，將持續加強稽查，保障消費者權益。

網友在Threads上發文指出，搶到TWICE門票後準備訂房住宿，卻發現高雄某連鎖旅宿平日房價約1千多元，但演唱會當晚竟飆升至1萬1600元，實際點進去看更高達1萬3825元，驚呼「高雄的旅宿在開我玩笑嗎」？其他網友留言，「搭專車來回省荷包」、「應提前訂好住宿」、「很多間都這樣」、「根本罰不怕」。

承攜行旅學產文教會館高雄美術館遭網友點名，房價疑因韓團開唱而飆漲?高市觀光局稽查後確認4人房超收、將依法開罰。（圖由觀光局提供）

