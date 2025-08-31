為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    網批高雄某旅宿房價因TWICE開唱飆10倍 觀光局長︰確有超收將開罰

    承攜行旅學產文教會館高雄美術館遭網友點名，房價疑因韓團開唱而飆漲?高市觀光局稽查後確認4人房超收、將依法開罰。（記者王榮祥攝）

    承攜行旅學產文教會館高雄美術館遭網友點名，房價疑因韓團開唱而飆漲?高市觀光局稽查後確認4人房超收、將依法開罰。（記者王榮祥攝）

    2025/08/31 14:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國女團TWICE11月22日在高雄開唱，網友訂房時發現某旅宿業者當晚住宿售價飆至1萬4千多元，是平常行情的10倍？！是在開玩笑嗎！高市觀光局長高閔琳上網留言，經查確實有超收、將會開罰。

    高閔琳進一步說明，有關承攜行旅學產文教會館高雄美術館雙人房房價疑有超收情形？經同仁稽查，業者備查房價2人房6720元、4人房價9520元、行政套房1萬3720元。

    觀光局掌握相關訊息後，8/30派員至現場稽查，查有4人房售價1萬4354元、已有超收情形，將依發展觀光條例處以1萬至5萬元罰鍰，將持續加強稽查，保障消費者權益。

    網友在Threads上發文指出，搶到TWICE門票後準備訂房住宿，卻發現高雄某連鎖旅宿平日房價約1千多元，但演唱會當晚竟飆升至1萬1600元，實際點進去看更高達1萬3825元，驚呼「高雄的旅宿在開我玩笑嗎」？其他網友留言，「搭專車來回省荷包」、「應提前訂好住宿」、「很多間都這樣」、「根本罰不怕」。

    承攜行旅學產文教會館高雄美術館遭網友點名，房價疑因韓團開唱而飆漲?高市觀光局稽查後確認4人房超收、將依法開罰。（圖由觀光局提供）

    承攜行旅學產文教會館高雄美術館遭網友點名，房價疑因韓團開唱而飆漲?高市觀光局稽查後確認4人房超收、將依法開罰。（圖由觀光局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播