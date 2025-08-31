竹市最高齡公務員 67歲唐芝英苦讀10餘年圓地政夢

新竹市最高齡公務員是67歲的唐芝英（中），她苦讀10餘年終於一圓地政夢。（新竹市府提供）

2025/08/31 13:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市地政事務所今年3月迎來一名最高齡的新進公務員，67歲的唐芝英苦讀10餘年，去年終於成功通過三等地政職系地方特考，並分發到竹市地政事務所服務。她以「實務訓練人員」身份完成培訓，為這段橫跨10餘年的圓夢歷程寫下最完美的註解。更展現「年齡從來不是夢想的阻礙」，即使面對法定限制，依然選擇堅持目標、不懈努力，更是終身學習典範。

地政事務所表示，唐芝英的地政之路，啟蒙於在她51歲時參加的估價師課程。雖非地政科系出身，但她憑藉個人對學習的熱情，在家人支持下利用工作之餘完成報考條件的各項課程，投入地政考試戰場長達10年有餘，去年成功通過地政三等特考。實務訓練期間，她擔任地政事務所服務台的第一線工作人員，面對每日絡繹不絕的洽公民眾，總以親切的笑容、爽朗的笑聲拉近與民眾的距離。

「看到民眾對我的感謝眼神，就覺得一切都值得了。」唐芝英提到，今年7月底受訓期滿，不得不離開地政事務所。但對於學習的熱情，不會因此畫下休止符。目前已繼續規劃報名地政士及估價師等不動產相關專業證照的考試。秉持「活到老、學到老」的精神，用行動證明人生從不設限，追夢永不嫌晚。

