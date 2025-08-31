台日學生攜手規劃苗栗城市新風貌 展現學生對土地關懷

國立聯合大學校長侯帝光致詞說明台日工作坊計畫。（記者張勳騰攝）

2025/08/31 12:45

〔記者張勳騰／苗栗報導〕由國立聯合大學創意統合設計研究中心主辦，與東京都立大學饗庭伸教授團隊共同合作的「苗栗市都市規劃台日交流發表會」國際工作坊，台日學生利用5天時間，針對苗栗市府前路與鐵道軸線進行討論與實作，今（31）日上午在苗栗火車頭園區舉辦分組成果發表會，展現台日學生對土地的關懷及國際合作的重大意義。

台日交流工作坊27日至31日展開，學生們5天來，針對苗栗市府前路、鐵道軸線進行的觀察與改善、規劃方案，學生們進行田野調查及分組討論，今天的成果報告以學生的角度觀察、紀錄等，分組上台以全英文簡報，展現各自的創意。

國立聯合大學校長侯帝光指出，這次的工作坊，台日學生從文化、專業的角度，透過知識和實際操作的經驗分享，深入在地，一起來規劃專屬於苗栗更好的使用環境，感謝雙方師生的努力，希望這段日子的實作經驗，能成為學生美好的回憶。

負責整個工作坊策畫的聯大創意統合設計研究中心主任陳品竹指出，饗庭伸教授團隊運用社區營造、參與的概念帶入設計中，學生透過抽卡進行角色扮演，假設自身是社區中的老人、小孩等，觀察社區環境，設計後再利用AR建模技術帶入街道實景，觀察成效，對學生來說相當具有教育意義。

參與成果發表的苗栗縣副縣長邱俐俐表示，透過5天的跨國設計討論與實作，讓學生們從在地出發，與國際對話，共同探索城市更多的可能性，也歡迎日本師生未來能再次來苗栗旅遊。

參與台日工作坊的學生，進行規劃成果發表。（苗栗縣政府提供）

