為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台日學生攜手規劃苗栗城市新風貌 展現學生對土地關懷

    國立聯合大學校長侯帝光致詞說明台日工作坊計畫。（記者張勳騰攝）

    國立聯合大學校長侯帝光致詞說明台日工作坊計畫。（記者張勳騰攝）

    2025/08/31 12:45

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕由國立聯合大學創意統合設計研究中心主辦，與東京都立大學饗庭伸教授團隊共同合作的「苗栗市都市規劃台日交流發表會」國際工作坊，台日學生利用5天時間，針對苗栗市府前路與鐵道軸線進行討論與實作，今（31）日上午在苗栗火車頭園區舉辦分組成果發表會，展現台日學生對土地的關懷及國際合作的重大意義。

    台日交流工作坊27日至31日展開，學生們5天來，針對苗栗市府前路、鐵道軸線進行的觀察與改善、規劃方案，學生們進行田野調查及分組討論，今天的成果報告以學生的角度觀察、紀錄等，分組上台以全英文簡報，展現各自的創意。

    國立聯合大學校長侯帝光指出，這次的工作坊，台日學生從文化、專業的角度，透過知識和實際操作的經驗分享，深入在地，一起來規劃專屬於苗栗更好的使用環境，感謝雙方師生的努力，希望這段日子的實作經驗，能成為學生美好的回憶。

    負責整個工作坊策畫的聯大創意統合設計研究中心主任陳品竹指出，饗庭伸教授團隊運用社區營造、參與的概念帶入設計中，學生透過抽卡進行角色扮演，假設自身是社區中的老人、小孩等，觀察社區環境，設計後再利用AR建模技術帶入街道實景，觀察成效，對學生來說相當具有教育意義。

    參與成果發表的苗栗縣副縣長邱俐俐表示，透過5天的跨國設計討論與實作，讓學生們從在地出發，與國際對話，共同探索城市更多的可能性，也歡迎日本師生未來能再次來苗栗旅遊。

    參與台日工作坊的學生，進行規劃成果發表。（苗栗縣政府提供）

    參與台日工作坊的學生，進行規劃成果發表。（苗栗縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播