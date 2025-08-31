台南小吃文化起源 「小北仔」夜市是他促成的

今年小北夜市換上新招牌。（記者王捷攝）

2025/08/31 13:20

〔記者王捷／台南報導〕新光三越小北門店開幕，讓小北商圈注入新活力。這片商圈的起源可追溯40多年前，市府取締民族夜市，引發攤販與民怨，時任省主席、前總統李登輝拍板，在1984年成立小北觀光夜市，讓攤商得以繼續營業。

提到「民族夜市」許多老台南人都懷念，這個夜市並非合法市集，而是日治時期結束、國民黨政府來台後疏於管理，攤販在民族路聚集，逐漸形成延綿300多公尺的攤販，類似的狀況也發生在東門圓環。

1983年時，時任台南市長蘇南成為了維護市容，預計在當年9月1日強力取締，引導攤商轉往中國城或國花大樓，想要打造台南的「夜市城」，除了租金攤商不買單，攤商還認為消費者不會在半夜到大樓裡吃消夜，導致攤商8月北上陳情。

隨後，前省議員蔡介雄奔走協調，提出利用國小預定地設置集中場地，讓民族路的攤販進駐，時任省主席李登輝拍板同意，1984年3月1日「府城攤販臨時集中場」正式開幕，共有396攤進駐，而當地人沿用「小北仔」的舊地名，都習慣以「小北觀光夜市」稱呼。

接著在1986年，東帝士百貨開幕，與小北夜市形成互補動線，帶動整個商圈繁榮，直到2001年東帝士撤離，從此小北商圈開始沒落。2020年壽司郎在小北觀光夜市旁開分店，隔年日本連鎖咖啡店客美多也進駐小北商圈，才讓人潮回流。

現在台南一些老店的招牌上，仍掛著「原民族路」象徵店家的出身，多年來攤商來來去去，目前只剩2家元祖老店未搬離，分別是「上好旗魚羹」還有「榮吉炒牛肉專賣店」，店家見證小北商圈的興衰，也是台南飲食史的火苗，傳承民族夜市那段快被遺忘的記憶。

小北觀光夜市30年前的模樣。（翻攝《台南小吃》）

小北觀光夜市攤商來來去去，但當時從民族路搬來的兩攤元祖小吃攤，還剩下上好旗魚羹、榮吉炒牛肉專賣店。（記者王捷攝）

