為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    泰安錦卦聯絡道屢有騎士慘摔 估9月底改善完成

    泰安錦卦聯絡道屢有歧視慘摔，估計9月底改善完成。圖為積水畫面。（劉美蘭提供）

    泰安錦卦聯絡道屢有歧視慘摔，估計9月底改善完成。圖為積水畫面。（劉美蘭提供）

    2025/08/31 12:35

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉錦卦聯絡道路為錦水村與八卦村重要聯絡道，更是八卦村民主要出入幹線，不過因山區不時下雨加上小落石等，導致道路出現不少小坑洞，苗栗縣議員劉美蘭常接獲反映有居民因坑洞導致騎機車騎士自摔，影響交通安全；經行政院原民會補助990萬經費改善工程目前進行中，估計9月底完工，盼提供部落族人更安全的交通環境。

    依苗栗縣政府原民處資料，錦卦聯絡道改善路段長達3539公尺，工程項目包括既有截水溝高程改善、設置RC護欄、塊狀護欄、重力式擋土牆、設斜向溝、截水溝與集水井等，希望改善既有問題。

    劉美蘭表示，錦卦聯絡道路顧名思義為串聯錦水村與八卦村聯絡道，但錦卦聯絡道可說為八卦村居民唯一聯外道路，之前因常有雨勢，導致路面出現坑洞或積水，也會出現小落石等，威脅族民交通安全亟需改善。

    劉美蘭也提及，錦卦聯絡道因為路燈少，部落族人出入時不時因為視線不佳未注意坑洞摔倒，或是遇到雨勢天雨路滑造成自摔事故，但因錦卦聯絡道可銜接至錦水村再與大湖鄉連接，且八卦村景色佳擁有不少露營區，不少遊客會至露營區遊憩，錦卦聯絡道路改善工程不只關係族人交通安全，也攸關族民生計與經濟發展。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播