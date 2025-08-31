泰安錦卦聯絡道屢有騎士慘摔 估9月底改善完成

泰安錦卦聯絡道屢有歧視慘摔，估計9月底改善完成。圖為積水畫面。（劉美蘭提供）

2025/08/31 12:35

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉錦卦聯絡道路為錦水村與八卦村重要聯絡道，更是八卦村民主要出入幹線，不過因山區不時下雨加上小落石等，導致道路出現不少小坑洞，苗栗縣議員劉美蘭常接獲反映有居民因坑洞導致騎機車騎士自摔，影響交通安全；經行政院原民會補助990萬經費改善工程目前進行中，估計9月底完工，盼提供部落族人更安全的交通環境。

依苗栗縣政府原民處資料，錦卦聯絡道改善路段長達3539公尺，工程項目包括既有截水溝高程改善、設置RC護欄、塊狀護欄、重力式擋土牆、設斜向溝、截水溝與集水井等，希望改善既有問題。

請繼續往下閱讀...

劉美蘭表示，錦卦聯絡道路顧名思義為串聯錦水村與八卦村聯絡道，但錦卦聯絡道可說為八卦村居民唯一聯外道路，之前因常有雨勢，導致路面出現坑洞或積水，也會出現小落石等，威脅族民交通安全亟需改善。

劉美蘭也提及，錦卦聯絡道因為路燈少，部落族人出入時不時因為視線不佳未注意坑洞摔倒，或是遇到雨勢天雨路滑造成自摔事故，但因錦卦聯絡道可銜接至錦水村再與大湖鄉連接，且八卦村景色佳擁有不少露營區，不少遊客會至露營區遊憩，錦卦聯絡道路改善工程不只關係族人交通安全，也攸關族民生計與經濟發展。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法