新北表揚147位環保英雄 95歲到23歲跨世代守護環境

新北市環保局表揚147位環保英雄，由副市長劉和然頒獎並義工致敬。（記者羅國嘉攝）

2025/08/31 12:22

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市環保局今（31）日表揚環保英雄，由副市長劉和然頒獎並義工致敬，他表示，新北自2011年推動「環保英雄遴選計畫」，至今已表彰3628人，今年再新增147位環保英雄，得獎者年齡橫跨世代，從高齡95歲的長者，到23歲的青年志工，其中甚至有人自13歲起便投入志工行列，展現跨世代共同守護環境的精神。

環保局長程大維指出，今年遴選組別包含「資源永續組」、「環境綠美化組」，並新增「環保青年組」、「長年貢獻獎」。此次共有147位獲選，最終評選結果為2名特優獎、20名優等獎、39名甲等獎、63名佳作獎、3名環保青年獎、20名入圍獎，以及6名長年貢獻獎。

獲長年貢獻獎、資源永續組特優獎得主翁文俊，服務土城區日新里超過30年，除帶領里民推動資源回收，每月回收近3000公斤，更憑藉木工巧手將廢棄電扇改造成桌子、花器，推動舊物再利用。他還帶領里民製作天然防蚊液、推廣友善耕作與雨水回收，並以使用環保餐具等行動，號召更多人參與環保。

另外，「環境綠美化組」特優獎得主羅春妹，退休後投入五股區社區環保志工行列，積極綠美化閒置空間，打造可食地景，提供社區共餐食材。她長年維護公園、打掃灌溉，更發揮巧思，將廢輪胎改造成花盆，營造綠意盎然的生活場域。

程大維表示，今年設立的「環保青年組」吸引6位年輕志工報名，最終由3人獲獎。新莊區陳春玉長期維護認養綠地，推廣重複填充水桶減少塑膠浪費；土城區羅雅馨運用數位專長製作文宣、經營社群，讓環保訊息更廣傳；淡水區許蕙如結合家庭與社區力量，積極參與資源回收與環境維護，並媒合資源支持志工活動。青年以創意和行動展現新世代力量，與長者並肩，實踐跨世代環保傳承。

獲環保青年組得主包含新莊區陳春玉（左2）、土城區羅雅馨（右2）、淡水區許蕙如（左1）。（記者羅國嘉攝）

