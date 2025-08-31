新學期不怕荷包扁！ 學費、住宿、通勤「賴桑大禮包」開箱

明天（9月1日）就是高中以下各級學校開學日，民進黨今天在社群PO出「賴桑開學大禮包」。（圖擷取自民進黨臉書）

2025/08/31 12:23

〔記者陳昀／台北報導〕明天（9月1日）就是高中以下各級學校開學日，民進黨今天在社群PO出「賴桑開學大禮包」，除了曝光賴清德大學時青澀的照片外，也盤點政府補學費、補住宿、補通勤的3大政策，另有青年百億海外圓夢基金計畫，讓大家有感減壓，開學在即不擔心。

民進黨表示，年輕學子的生活壓力，政府都知道，賴清德總統近期在國務青旗艦營，與橫跨高中生、大學生、社會新鮮人身分的學員們分享，近年為了減輕年輕人生活負擔，政府從學費、住宿、通勤面向著手，用三大政策，讓大家的生活有感減壓。

民進黨指出，首先是高中職全面免學費、私立大學生每年3萬5千元學雜費補貼，經濟弱勢最多再補2萬元；其次，大學生校內住宿最高補貼7000元，校外住宿也可申請300億租金補貼，新宿舍運動2.0也全面啟動中，持續整修學校宿舍。

民進黨續指，在通勤方面，TPASS行政院通勤月票2.0上路，常客優惠可以賺回饋金！除此之外，還有青年百億海外圓夢基金計畫，讓青年海外築夢，已經有1300多人成功申請，讓國家幫你圓夢！年輕人在成長路上的不容易，讓政府助你一臂之力，各種補助、優惠，記得快來申請！

