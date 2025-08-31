為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台南山上水道微型互動展吸引逾3000張創意貼 徵友、動漫宣傳也來

    台南山上花園水道博物館微型互動展「你心目中的河流」，吸引 民眾留下逾3000張創意便利貼。（記者劉婉君攝）

    台南山上花園水道博物館微型互動展「你心目中的河流」，吸引 民眾留下逾3000張創意便利貼。（記者劉婉君攝）

    2025/08/31 12:08

    〔記者劉婉君／台南報導〕台南山上花園水道博物館舉辦微型互動展覽「你心目中的河流」，號召民眾將心目中的河流意象畫在便利貼上，再張貼在展館內河流展板上，獲得熱烈的反應，共有超過3000張的創意作品，除了魚、蝦，還有民眾趁機徵友或是宣傳喜愛的動漫角色。

    「你心目中的河流」結合水的議題與參觀遊客互動，並搭配限量的快濾筒套色紀念明信片與套色印章收集，吸引許多親子與年輕族群參與，館方原本只設置1面展板供民眾張貼作品，不久即加碼，2面展板貼滿便利貼，展現民眾的想像力，也讓古蹟園區在暑假期間成為創意交流的舞台。

    館方表示，民眾的作品相當多元，從考究型的八田與一與圳溝意象，到花草鳥獸，還有動漫角色躍上展板，成為另類宣傳方式，也有情侶以「到此一遊」方式留下愛情印記，甚至有人直接留下社群平台帳號，公開徵友，不少遊客都會在展板前駐足觀賞大家的創意，也讓2面互動展板成為園區拍照的景點之一。

    館方指出，此次活動不僅成功引起話題，更讓「河流」成為情感與創意的載體，未來會持續推出兼具互動與地方特色的展覽，邀請更多民眾參與其中，留下屬於自己的足跡與故事。

    民眾的便利貼作品內容相當多元，還有人留下社群帳號趁機徵友。（記者劉婉君攝）

    民眾的便利貼作品內容相當多元，還有人留下社群帳號趁機徵友。（記者劉婉君攝）

