台高等教育展泰國登場 39所大學參與搶外籍生

今年「台灣高等教育展暨就業博覽會」近2日在曼谷盛大舉辦，共計39所台灣的大學參展並有12家台商企業與會招募泰籍人才。（教育部提供）

2025/08/31 11:51

〔記者楊綿傑／台北報導〕泰國113學年度在台學生達5000人，是台灣目前第6大外生來源國，今年「台灣高等教育展暨就業博覽會」近日在曼谷盛大舉辦，39所台灣的大學參展並有12家台商企業與會招募泰籍人才，不僅能深化台泰教育合作、促進產學交流，更提升台灣高等教育在泰國的能見度。

教育部說明，展會邀集來自台灣39所大學共同參展，展內提供各校學程介紹、申請流程說明、獎學金資訊及留學諮詢服務。國家華語測驗推動工作委員會也到場參展，為有意至台留學的學生提供最完整的華語文能力測驗資訊。參觀民眾還有機會參加抽獎，最大獎項包括台灣華語文中心提供的免費3個月實體華語課程。

除了教育展外，博覽會亦結合就業資源，邀請12家台商企業現場設攤，提供泰國學生實習與就業諮詢，幫助學生規劃來臺留學後的職涯發展，吸引泰國師生與家長踴躍參與。

台泰雙邊教育合作日益深化，今年中才由我駐泰國代表處與駐台泰國貿易經濟辦事處正式簽署「台泰技術職業教育與訓練合作備忘錄」，推動技職教育領域合作，為泰國學生赴台學習提供更多實務訓練機會，強化其「就業即戰力」，也為未來雙方在創新與技術領域的合作奠定堅實基礎。

而另為配合教育部推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，台灣－泰國國際人才循環基地亦於近日在泰國曼谷基地舉行揭牌儀式，開啟雙邊人才交流的新篇章。該基地未來將提供華語先修課程、學術交流平台與國際合作資源，協助更多泰國學生到台灣就學，並促成2國大學間國際產業人才教育專班的合作。

