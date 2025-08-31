為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台高等教育展泰國登場 39所大學參與搶外籍生

    今年「台灣高等教育展暨就業博覽會」近2日在曼谷盛大舉辦，共計39所台灣的大學參展並有12家台商企業與會招募泰籍人才。（教育部提供）

    今年「台灣高等教育展暨就業博覽會」近2日在曼谷盛大舉辦，共計39所台灣的大學參展並有12家台商企業與會招募泰籍人才。（教育部提供）

    2025/08/31 11:51

    〔記者楊綿傑／台北報導〕泰國113學年度在台學生達5000人，是台灣目前第6大外生來源國，今年「台灣高等教育展暨就業博覽會」近日在曼谷盛大舉辦，39所台灣的大學參展並有12家台商企業與會招募泰籍人才，不僅能深化台泰教育合作、促進產學交流，更提升台灣高等教育在泰國的能見度。

    教育部說明，展會邀集來自台灣39所大學共同參展，展內提供各校學程介紹、申請流程說明、獎學金資訊及留學諮詢服務。國家華語測驗推動工作委員會也到場參展，為有意至台留學的學生提供最完整的華語文能力測驗資訊。參觀民眾還有機會參加抽獎，最大獎項包括台灣華語文中心提供的免費3個月實體華語課程。

    除了教育展外，博覽會亦結合就業資源，邀請12家台商企業現場設攤，提供泰國學生實習與就業諮詢，幫助學生規劃來臺留學後的職涯發展，吸引泰國師生與家長踴躍參與。

    台泰雙邊教育合作日益深化，今年中才由我駐泰國代表處與駐台泰國貿易經濟辦事處正式簽署「台泰技術職業教育與訓練合作備忘錄」，推動技職教育領域合作，為泰國學生赴台學習提供更多實務訓練機會，強化其「就業即戰力」，也為未來雙方在創新與技術領域的合作奠定堅實基礎。

    而另為配合教育部推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，台灣－泰國國際人才循環基地亦於近日在泰國曼谷基地舉行揭牌儀式，開啟雙邊人才交流的新篇章。該基地未來將提供華語先修課程、學術交流平台與國際合作資源，協助更多泰國學生到台灣就學，並促成2國大學間國際產業人才教育專班的合作。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播