為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9月夜空3大天象登場 南瀛天文館9/7同步直播月全食

    南瀛天文館將於9月7日晚間開始舉辦月全食的觀測活動。（圖由南瀛天文館提供）

    南瀛天文館將於9月7日晚間開始舉辦月全食的觀測活動。（圖由南瀛天文館提供）

    2025/08/31 11:53

    〔記者劉婉君／台南報導〕9月夜空即將迎來月全食、血月與行星衝3大重磅天象！首先是9月7日深夜至8日凌晨的「月全食」，月球將完全進入地球本影，呈現紅銅色的「血月」奇景，南瀛天文館將於9月7日晚間起，舉辦月全食觀測活動，安排講座、星空導覽與望遠鏡體驗，並同步於YouTube頻道直播，與民眾一同共享天文盛事。

    南瀛天文館館方表示，每年雖然會有2至5次月食，但並非每次都能在台灣完整觀賞，9月即將到來的月全食條件極為難得。此次月全食將於9月7日深夜11時28分開始，至8日凌晨4時55分結束，歷時5小時27分，尤其在8日凌晨1時31分至2時53分，為最精彩的全食階段，月球將呈現深紅色「血月」，視野開闊、仰角適宜民眾把握機會觀賞。

    館方指出，當太陽、地球與月球排成一直線時，月球被地球本影完全遮蔽，即形成月全食。月球因地球大氣層折射與散射太陽光，藍光被散射後，僅剩紅光能投射到月球表面，使月亮呈現獨特紅銅色光澤，因此被稱為「血月」，是結合自然現象與科學教育的絕佳教材。

    另外，9月21日與23日，土星與海王星則將分別迎來「衝」的位置，整夜高掛、距離地球最近，為觀測行星的最佳時機。

    9月7日深夜至8日凌晨將迎來月全食，並可觀賞到「血月」。圖為2022年11月的月全食。（圖由南瀛天文館提供）

    9月7日深夜至8日凌晨將迎來月全食，並可觀賞到「血月」。圖為2022年11月的月全食。（圖由南瀛天文館提供）

    2018年7月的月全食。（圖由南瀛天文館提供）

    2018年7月的月全食。（圖由南瀛天文館提供）

    月全食各階段示意圖。（圖由南瀛天文館提供）

    月全食各階段示意圖。（圖由南瀛天文館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播