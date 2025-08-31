9月夜空3大天象登場 南瀛天文館9/7同步直播月全食

南瀛天文館將於9月7日晚間開始舉辦月全食的觀測活動。（圖由南瀛天文館提供）

〔記者劉婉君／台南報導〕9月夜空即將迎來月全食、血月與行星衝3大重磅天象！首先是9月7日深夜至8日凌晨的「月全食」，月球將完全進入地球本影，呈現紅銅色的「血月」奇景，南瀛天文館將於9月7日晚間起，舉辦月全食觀測活動，安排講座、星空導覽與望遠鏡體驗，並同步於YouTube頻道直播，與民眾一同共享天文盛事。

南瀛天文館館方表示，每年雖然會有2至5次月食，但並非每次都能在台灣完整觀賞，9月即將到來的月全食條件極為難得。此次月全食將於9月7日深夜11時28分開始，至8日凌晨4時55分結束，歷時5小時27分，尤其在8日凌晨1時31分至2時53分，為最精彩的全食階段，月球將呈現深紅色「血月」，視野開闊、仰角適宜民眾把握機會觀賞。

館方指出，當太陽、地球與月球排成一直線時，月球被地球本影完全遮蔽，即形成月全食。月球因地球大氣層折射與散射太陽光，藍光被散射後，僅剩紅光能投射到月球表面，使月亮呈現獨特紅銅色光澤，因此被稱為「血月」，是結合自然現象與科學教育的絕佳教材。

另外，9月21日與23日，土星與海王星則將分別迎來「衝」的位置，整夜高掛、距離地球最近，為觀測行星的最佳時機。

9月7日深夜至8日凌晨將迎來月全食，並可觀賞到「血月」。圖為2022年11月的月全食。（圖由南瀛天文館提供）

2018年7月的月全食。（圖由南瀛天文館提供）

月全食各階段示意圖。（圖由南瀛天文館提供）

