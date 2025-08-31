推山區觀光 嘉縣「部落探險小獵人」親子遊揪你來

飛鷹峽谷可近距離觀賞老鷹盤旋。（圖由嘉義縣政府提供）

2025/08/31 11:40

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推廣嘉義縣自然資源與特色文化，嘉義縣文化觀光局設計「嘉義縣親子旅・FUN暑假 暢玩自駕遊」系列遊程，其中的「部落探險小獵人・茶山文化與湖畔風光二日遊」串聯茶山部落、曾文水庫自然生態與大埔美食，適合親子家庭自駕探索。

縣文化觀光局表示，「部落巡禮×自然生態×美食人文」3大亮點的遊程規劃，推薦民眾第1天到茶山部落「悠遊部落珈雅瑪」展開文化巡禮，在部落完成木雕、建築與生活工藝，還能體驗射箭、製作竹筒飯及吹奏月桃鳥笛。

第2天可前往「大埔情人公園」漫步，享受山城悠閒氛圍，到「嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會」能親手彩繪提琴時鐘，創作專屬紀念品，在大埔老街則可享用「大埔砂鍋魚頭」，下午到「曾文水庫」欣賞山水美景，漫步湖畔，還有合法釣魚區，讓親子體驗垂釣樂趣；飛鷹峽谷可近距離觀賞老鷹盤旋及俯衝捕食的精彩畫面；遊艇靠近時山豬島時，船長會播放歌劇音樂，山豬聞聲而來，遊客還能餵食山豬。

縣文化觀光局表示，縣府架設「嘉義縣親子旅」專屬官網，民眾可挑選行程，體驗嘉義縣的魅力。

民眾可體驗原住民的月桃鳥笛。（圖由嘉義縣政府提供）

茶山部落的原住民美食。（圖由嘉義縣政府提供）

