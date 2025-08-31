為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推山區觀光 嘉縣「部落探險小獵人」親子遊揪你來

    飛鷹峽谷可近距離觀賞老鷹盤旋。（圖由嘉義縣政府提供）

    飛鷹峽谷可近距離觀賞老鷹盤旋。（圖由嘉義縣政府提供）

    2025/08/31 11:40

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕為推廣嘉義縣自然資源與特色文化，嘉義縣文化觀光局設計「嘉義縣親子旅・FUN暑假 暢玩自駕遊」系列遊程，其中的「部落探險小獵人・茶山文化與湖畔風光二日遊」串聯茶山部落、曾文水庫自然生態與大埔美食，適合親子家庭自駕探索。

    縣文化觀光局表示，「部落巡禮×自然生態×美食人文」3大亮點的遊程規劃，推薦民眾第1天到茶山部落「悠遊部落珈雅瑪」展開文化巡禮，在部落完成木雕、建築與生活工藝，還能體驗射箭、製作竹筒飯及吹奏月桃鳥笛。

    第2天可前往「大埔情人公園」漫步，享受山城悠閒氛圍，到「嘉義縣大埔鄉和平社區發展協會」能親手彩繪提琴時鐘，創作專屬紀念品，在大埔老街則可享用「大埔砂鍋魚頭」，下午到「曾文水庫」欣賞山水美景，漫步湖畔，還有合法釣魚區，讓親子體驗垂釣樂趣；飛鷹峽谷可近距離觀賞老鷹盤旋及俯衝捕食的精彩畫面；遊艇靠近時山豬島時，船長會播放歌劇音樂，山豬聞聲而來，遊客還能餵食山豬。

    縣文化觀光局表示，縣府架設「嘉義縣親子旅」專屬官網，民眾可挑選行程，體驗嘉義縣的魅力。

    民眾可體驗原住民的月桃鳥笛。（圖由嘉義縣政府提供）

    民眾可體驗原住民的月桃鳥笛。（圖由嘉義縣政府提供）

    茶山部落的原住民美食。（圖由嘉義縣政府提供）

    茶山部落的原住民美食。（圖由嘉義縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播