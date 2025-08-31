新竹縣林子惠助新住民融入在地 獲全國績優戶政人員表揚

新豐戶政事務所戶籍員林子惠獲選為績優戶政人員。（新竹縣政府提供）

2025/08/31 11:45

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐戶政事務所戶籍員林子惠為輔導新住民融入在地生活，連續5年積極為新住民辦理國籍歸化講習，以活潑的方式宣導戶政知識，幫助新住民完成歸化國籍，深獲新住民家庭肯定，在內政部2024年戶政業務績效評比中，獲得績優戶政人員表揚。

縣府民政處表示，林子惠任職戶政迄今15年，歷練綜合櫃台、國籍、新住民歸化輔導、人口統計、親等關聯、國民身分證及資通安全等業務，表現優異屢獲功獎。疫情期間奉派支援縣府民政處，在工作領域展現專業，備受肯定。2023年受緊急徵召支援新竹縣竹北戶政，直至凌晨，充分發揮同舟共濟團隊互助精神。

林子惠為輔導新住民融入在地生活，她連續5年為新住民辦理國籍歸化講習，深入學校外籍配偶生活適應輔導班，以活潑的方式宣導戶政知識，幫助新住民完成歸化國籍，協助其融入在地生活，深獲新住民們肯定。

「只是做好每一天的本分！」林子惠說，想起初任戶籍員的第一年就曾遇過民眾的震撼教育，而她也只是本著就像服務自己家人的心，針對民眾疑惑之處多講解一些知識，讓民眾順利解決問題，而獲得讚許，讓她對戶政工作更有成就感。戶政業務與民眾生活息息相關，她秉持平常心，也期許自己持續落實專業的服務品質。

林子惠（左2）積極參與新住民活動，以活潑的方式宣導戶政知識，深獲新住民家庭肯定。（新竹縣政府提供）

