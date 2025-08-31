為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    最猛「農民曆」！ 5西螺小農秀大肌肌 還要「賣故事」

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    2025/08/31 11:48

    〔記者李文德／雲林報導〕誰說只能有消防員月曆，農民也可有一本！雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台2年前推出首本猛「農」月曆後大受好評，連2年版本印刷逾千本，經過1年休息及調整步調，再次捲土重來。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，月曆更將描述5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。

    2023年起吳佩儒推出全國首本「猛男」農民月曆，連續2年的好評更是印刷超過千本，也不少人都在敲碗續推。

    吳佩儒表示，8年前，她從隨著先生回到鄉下老家務農，一次偶然機會中，遇到年紀相仿的青農，也從中得知多數農民因產品沒有識別性，所以轉念想藉由自身廣告行銷專才來協助青農打造個人品牌，希望透過猛農民曆，可以讓更多的年輕人對農業改觀。因籌備拍攝作業繁瑣，加上想調整月曆步調，因此隔了一年再次推出。

    吳佩儒表示，今年有5名農民參與拍攝，分別是宜蘭三星陳韋勝、台中龍井矯鎧丞、雲林西螺陳柏儒、莿桐張祐銓、彰化伸港黃春福，目前正籌拍2026年版的農民月曆，更規劃5位農民的個人專訪，讓更多人知道來自各地農民故事。另外此次拍攝除了在田野間拍攝農民辛苦耕耘的模樣，更將場景拉到市場內，讓大家得以窺見農民們不同面貌。

    吳佩儒表示，5名農民有1位連三年拍攝，2位連兩年參與，還有2人是剛參與不久，不少人也都精神喊話「拍到什麼時候就跟著參與」，也讓她更有信心做下去，希望未來夠看到農業也可以「很多元」的核心價值。

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播