最猛「農民曆」！ 5西螺小農秀大肌肌 還要「賣故事」

雲林縣「有朝一日．西螺小農」相隔一年，再度推出猛農月曆。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，更將5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。（圖由「有朝一日．西螺小農」提供）

2025/08/31 11:48

〔記者李文德／雲林報導〕誰說只能有消防員月曆，農民也可有一本！雲林縣「有朝一日．西螺小農」文創平台2年前推出首本猛「農」月曆後大受好評，連2年版本印刷逾千本，經過1年休息及調整步調，再次捲土重來。創辦人吳佩儒表示，此次2026年月曆邀集5位農民拍攝，月曆更將描述5人的故事，盼將農業的無限可能傳遞給民眾。

2023年起吳佩儒推出全國首本「猛男」農民月曆，連續2年的好評更是印刷超過千本，也不少人都在敲碗續推。

吳佩儒表示，8年前，她從隨著先生回到鄉下老家務農，一次偶然機會中，遇到年紀相仿的青農，也從中得知多數農民因產品沒有識別性，所以轉念想藉由自身廣告行銷專才來協助青農打造個人品牌，希望透過猛農民曆，可以讓更多的年輕人對農業改觀。因籌備拍攝作業繁瑣，加上想調整月曆步調，因此隔了一年再次推出。

吳佩儒表示，今年有5名農民參與拍攝，分別是宜蘭三星陳韋勝、台中龍井矯鎧丞、雲林西螺陳柏儒、莿桐張祐銓、彰化伸港黃春福，目前正籌拍2026年版的農民月曆，更規劃5位農民的個人專訪，讓更多人知道來自各地農民故事。另外此次拍攝除了在田野間拍攝農民辛苦耕耘的模樣，更將場景拉到市場內，讓大家得以窺見農民們不同面貌。

吳佩儒表示，5名農民有1位連三年拍攝，2位連兩年參與，還有2人是剛參與不久，不少人也都精神喊話「拍到什麼時候就跟著參與」，也讓她更有信心做下去，希望未來夠看到農業也可以「很多元」的核心價值。

