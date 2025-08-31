新光三越台南小北門店試營運第二天 機車違停爆量

新光三越台南小北門店。（取自新光三越台南小北門店臉書粉專）

2025/08/31 11:25

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市北區西門路上的新光三越小北門店，昨天試營運第二天，轄區警局同樣派出大批警力到場交管，結果車流是順暢許多；反倒是機車違停情況嚴重，昨天警方共開出200多張違規罰單，大多數是機車違停、汽車違規少數。警方提醒民眾多利用小北門店本身與特約機車停車場，或搭大眾運輸工具前往，不致有停車困難問題。

有網友在新光三越小北門店的臉書粉專反映說，請大家別把車子停在附近住戶的騎樓上，尤其是育德路對面蝦皮店到店那一排，這讓人很困擾。粉專小編回應說，會幫忙推文。

請繼續往下閱讀...

有網友說，機車不要停在寶雅前的人行道，警察都在開單喔！可停隔壁小北夜市前的行走區，兩旁位置還有空，多走一點路省荷包；另有網友表示，因為小北門店的地下停車場要收錢，沒人要停，結果停人行道，花更多錢，警察一堆在開罰單。這場面搞得像是台南第1間百貨公司，喜歡去跟人擠的不要怨，等風頭過了再去也不遲。

小北門店轄區市警五分局說，昨（30）日警方共開出200多張交通罰單，大多數是機車違停在寶雅那一側的人行道與對面統一超商的人行道，籲請騎機車的民眾多利用百貨公司本身的機車停車場及周邊4個特約停車場停放，或是搭大眾運輸工具前往，就不會停車問題發生。

員警到新光三越台南小北門店周邊道路疏導車流交通。（警方提供）

新光三越台南小北門店機車平面停車場入口（西門路四段）。（警方提供）

新光三越台南小北門店汽機車地下停車場入口（育德路）。（警方提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法