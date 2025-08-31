雪霸國家公園「小小解說員」計畫 成了他投入志願服務契機

曾於109年參與「小小解說員」培訓的陳彥廷（右1）持續投入志願服務，今年暑假更重返計畫中，協助學弟妹解說訓練。（國家公園署提供）

2025/08/31 11:27

〔記者黃宜靜／台北報導〕內政部國家公園署雪霸國家公園管理處自107年起推動「小小解說員」培訓計畫；曾於109年參與培訓的同學陳彥廷回憶，當年獲得遊客掌聲時的感動，成了他持續投入志願服務契機，國中時參與「玩具醫生」義診活動，再到高中時參與Green Mountain與TED × TCGS Youth，今年暑假更重返計畫中，協助學弟妹解說訓練。

雪管處自107年起持續推動「小小解說員」培訓計畫，讓5至8年級學童在暑假期間透過課程與實地服務，體驗解說工作，學習環境保育知識與人際溝通技巧，30日舉辦結訓典禮，頒發結訓證書與象徵榮譽與責任的「小小解說員徽章」，徽章形狀為台灣殼斗科植物種實，寓意孩子像一顆顆小種子，在土地上生根茁壯，持續傳遞熱情與服務精神；今年共25位學生完成訓練，至今累積達216位。

陳彥廷是109年參與培訓的學生，如今已錄取台灣師範大學。當年第1次獲得遊客掌聲時感動，也成了他持續投入志願服務的契機，在國中時參與「玩具醫生」義診活動，到成立「RTO玩具醫生南投站」，從1位受訓學員蛻變為團隊領導者。他認為，修復玩具的過程，學會如何觀察、判斷與解決問題，讓志願服務成了啟發與陪伴。

陳彥廷到了高中，參與Green Mountain與TED × TCGS Youth，深入偏鄉設計有趣的營隊課程，引導學童認識自然環境，並學會資源整合與思考永續；今年暑假更重返雪霸國家公園，協助學弟妹完成解說訓練，豐富志工經驗、極佳體力與耐心成為最佳榜樣。

今年第1組徐姓學生家長在訓練後感動地說：「孩子回家後說最期待的就是去上課跟實習！」甚至在結訓後，孩子經過展館時，還會要求爸爸帶他進來，與遊客熱情解說，展現對志願服務的熱愛，也讓身為志工的爸爸大呼驚奇；另1位遊客則分享，「透過小小解說員導覽，我對展館的內容與國家公園的認識真的多了好多，這些孩子講得真有條理又有趣！」

國家公園署強調，國家公園不僅是自然保育的據點，更是推動環境教育與公民素養的場域，從解說員崗位開始，逐步在志工領域中拓展視野、鍛鍊能力，未來更有機會成為社區、國家的重要推動者，未來將持續辦理此類深具意義的活動，深化學生參與、擴大公民影響力。

國家公園署表示，「小小解說員」透過地圖課程，學習認識國家公園。（國家公園署提供）

「小小解說員」對遊客解說服務。（國家公園署提供）

