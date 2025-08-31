北市青年局舉辦「心情三部曲」系列展覽 第三部曲明登場

台北市青年局關注青年心理健康議題，在青年局大樓舉辦心情三部曲系列展覽。（台北市青年局提供）

2025/08/31 11:24

〔記者蔡愷恆／台北報導〕台北市青年局關注青年心理健康議題，在青年局大樓舉辦心情三部曲系列展覽，第三部曲《心情連線中 MOOD! ON AIR》將於9月1日登場。青年局表示，期待青年朋友透過趣味的設計元素與互動體驗，認識情緒、抒發情緒，也能建立更溫暖、更和諧的人際連結。青年局提到，展覽現場掃描QR Code 互動裝置傳遞心情、關懷他人，完成互動體驗還能兌換限量心情紓壓小物。

青年局說，第一部曲《心情開箱術MOOD UNBOXING》透過創意互動與沉浸式體驗，引導青年探索內心情緒世界，學會在忙碌生活中找到平衡與力量；第二部曲《心情啵啵啵Mood Pop! Pop! Pop!》進一步從基本六大情緒延伸至27種情緒樣貌，透過互動裝置、沉浸式燈光的色彩變化，讓青年朋友更深入認識自我情緒，鼓勵大家勇敢表達與接納每一種情緒。

請繼續往下閱讀...

青年局說明，明日即將登場的第三部曲《心情連線中 MOOD! ON AIR》，以「情緒如何影響我們與他人的關係」為核心，深入探討人際互動中情緒的流動與共鳴。情緒不僅屬於自己，也會透過表情、語言與氛圍影響他人，形成「情緒共振」。展場以多元互動體驗設計，引導民眾在忙碌的生活中靜下心、放慢腳步，透過掃描QR Code表達自己的心情、關懷他人的情緒，也能收到來自其他觀展者的暖心回應與建議，感受情緒在人際間的流動與影響。

青年局表示，心情三部曲展覽希望帶給青年朋友從「認識自我情緒」到「理解他人」的完整體驗。從第一部曲的自我覺察、第二部曲的情緒多樣性探索，到第三部曲的情緒共振與人際連結，期待青年朋友透過趣味的設計元素與互動體驗，認識情緒、抒發情緒，也能在生活中建立更溫暖、更和諧的人際連結。

青年局邀請青年朋友踴躍參觀，一同探索情緒的藝術性與生活啟發，體驗一場兼具趣味與互動性的心靈探索旅程。展覽現場掃描QR Code互動裝置傳遞心情、關懷他人，完成互動體驗還能兌換限量心情紓壓小物。

台北市青年局關注青年心理健康議題，在青年局大樓舉辦心情三部曲系列展覽。（台北市青年局提供）

台北市青年局關注青年心理健康議題，在青年局大樓舉辦心情三部曲系列展覽。（台北市青年局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法