桃園街頭戰術都計 試圍中壢新生、大同路體驗人本街區

中壢區大同、新生路口現況。（圖由都發局提供）

2025/08/31 11:34

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃市府都市發展局引用國外都市設計擾動作法「街頭戰術都市設計」，選定中壢舊城區大同、新生路口進行試圍計畫，利用三角錐圍出人行道拓寬後的空間，讓民眾實際體驗行走其間的感覺，都發局表示，試圍計畫收到的意見，將納入實質工程規劃，配合2026年台灣設計展，今年會優先施作大同、新生路口人本環境。

都發局表示，國內透過戰術都計手法進行街道改造的案例不多，桃園市也是首次在中壢市區大膽嘗試，30日週末假期在大同路、新生路試圍的人行空間雖然僅約100公尺長，但此節點在大同商區和中平商圈之間，三角路段具打造為潛力休憩空間的條件，該點也在「2026台灣設計展」規劃的參訪動線上。

都發局說明，此次與中原大學設計學院合作，模擬新生路和大同路口作為市民街角廣場，在不影響送貨、救災車輛的通行設計，擴大廣場周邊的人行空間約3米，廣場預想可以作為露天咖啡座、街頭表演空間，並以市集活動邀請民眾參與，在地中建里、興南里辦公室全力投入幫忙，從前期居民溝通、街區志工號召，到里長帶領志工全力投入，桃園市人本交通推動協會、還路於民行人路權促進會也給予正面迴響。

都發局表示，試圍計畫收到的意見，將納入實質工程的設計規劃，配合「2026台灣設計展」，今年會優先施工大同新生路口的人本環境，明年會與文化局、工務局合作，展開中壢復興路沿線串聯中正公園到中原文創園區的城市節點改善，打造中壢舊城區人本美學環境。

中壢區大同、新生路口改善後模擬。（圖由都發局提供）

都發局於30日週末假期進行中壢區新生、大同路口試圍計畫，中原大學設計學院院長趙家麟向參與民眾說明人本街區理念。（圖由都發局提供）

都發局在中壢區新生、大同路口進行試圍計畫，並舉辦市集活動，邀民眾體驗人本街區環境。（圖由都發局提供）

